«28 ножевых ранений»: леденящие кровь подробности гибели бывшей Солнцева

С Галиной Солнцев, как уверяет, был знаком давно, однако пара провстречалась только три года, до момента смерти девушки. Дворцов отмечает, что Иванова была весьма симпатичной особой и у нее было много поклонников. однако та почему-то предпочла Гогена.
Все шло прекрасно до тех пор, пока в рядах воздыхателей Галины не появился некий Егор. Парень буквально потерял голову от красоты девушки, однако та ответила ему отказом.
«Он сказал, мол, не достанешься мне – будешь ничей! Никто не отнесся к
его угрозам серьезно… Второго октября мы договаривались с Галей, что
та придет на концерт к моей подопечной Виолетте Власовой, она
согласилась. Настало третье октября – тишина. Четвертого октября узнал
из газеты о том, что в Битцевском парке найден труп девушки. Я не придал
этому значения», – вспоминает Дворцов в интервью изданию StarHit.
Уже позже у одного из своих знакомых Сергей увидел публикацию с фотографией девушки, которую сопровождал текст в духе «покойся с миром». Разумеется, мужчина далеко не сразу поверил в произошедшее.
«Там была наша общая фотография, на которой изображены я, Галя. Было
написано: «Светлая память». Я не врубаюсь, у меня шок. Прочитал
комментарии под публикацией, из которых понял, что Галя была убита в
ночь с третьего на четвертое октября. Рядом с ней, на расстоянии ста
метров, находился расчлененный труп мужчины», – отметил Дворцов.
Сперва он и близкие Галины решили, что девушка просто прогуливалась с неизвестным молодым человеком и лишь случайно попала под горячую руку обезумевшего маньяка. Однако позже выяснилось, что смерти двух людей, найденных в одну и ту же ночь, никак не связаны друг с другом.
«Это были два разных убийства, совершенные в разные дни, как выяснилось
потом. Над Галей надругались, потом задушили и зарезали. 28 ножевых
ранений… Я связался с родителями Гали. Они мне рассказали, что в день
трагедии она возвращалась с тренировки в спортивном костюме, то есть на
ней не было вульгарной одежды типа короткой юбки, которая могла бы
привлечь внимание злоумышленника», – подчеркнул Сергей.
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Последнее: С Галиной Солнцев, как уверяет, был знаком давно, однако пара провстречалась только три года, до момента смерти девушки. Дворцов отмечает, что Иванова была весьма симпатичной особой и у нее было много поклонников. однако та почему-то предпочла Гогена. Все шло прекрасно до тех пор, пока в рядах воздыхателей Галины не появился некий Егор. Парень буквально потерял […]
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