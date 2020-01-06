Болтон решил дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о готовности дать показания Сенату Конгресса США в рамках процесса импичмента Дональда Трампа.
«Поскольку вопрос о том, чтобы я дал показания, вновь стоит на повестке дня <…>, я пришел к выводу, что в случае, если Сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я готов дать показания», – сказано в заявлении на сайте Болтона, передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2019 года палата представителей большинством голосов поддержала импичмент Трампа по двум обвинениям.
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