77-летняя Ангелина Вовк и ее молодой возлюбленный опровергают слухи о расставании

Ангелина Вовк вопреки слухам все так же остается со своим молодым возлюбленным. Телеведущая и Михаил Куницин опровергают информацию о якобы их расставании.

Легенда советского и российского телевидения Ангелина Вовк, несмотря на свой почтенный возраст, недавно попала в светские хроники благодаря своему роману. 77-летнюю звезду заметили в компании бизнесмена Михаила Куницина, который на 27 лет моложе. Однако разница в возрасте не мешает 50-летнему мужчине наслаждаться обществом знаменитой возлюбленной.

Однако в последнее время в ряде СМИ и соцсетях все чаще появляется информация о якобы расставании Вовк и Куницина. Так, на абхазском курорте Ангелина Михайловна отдыхала в гордом одиночестве, без своего «бойфренда». Все это журналисты сейчас подают, как доказательство расставания пары, заволновались и поклонники теледивы, переживая, что Вовк осталась одна.

Однако все слухи опровергли сами влюбленные, грядущее Рождество Вовк и Куницин проведут вместе. Бизнесмен уже присоединился к ведущей, прибыв к ней в Гагры. Совместные кадры на странице своего профиля в соцсети Instagram разместила сама Ангелина Михайловна.

В ролике видно, что пара снова вместе, публикацию Вовк дополнила трогательным поздравлением всех подписчиков ее аккаунта с Рождеством Христовым. Пост за короткое время отметили лайками более 3 тысяч фолловеров, которые к тому же оставили множество комментариев с пожеланиями влюбленным счастья и долгих лет жизни.

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Последнее: Ангелина Вовк вопреки слухам все так же остается со своим молодым возлюбленным. Телеведущая и Михаил Куницин опровергают информацию о якобы их расставании. Легенда советского и российского телевидения Ангелина Вовк, несмотря на свой почтенный возраст, недавно попала в светские хроники благодаря своему роману. 77-летнюю звезду заметили в компании бизнесмена Михаила Куницина, который на 27 лет моложе. […]