77-летняя Ангелина Вовк и ее молодой возлюбленный опровергают слухи о расставании

06.01.2020, 20:04, Разное

Ангелина Вовк вопреки слухам все так же остается со своим молодым возлюбленным. Телеведущая и Михаил Куницин опровергают информацию о якобы их расставании.
Легенда советского и российского телевидения Ангелина Вовк, несмотря на свой почтенный возраст, недавно попала в светские хроники благодаря своему роману. 77-летнюю звезду заметили в компании бизнесмена Михаила Куницина, который на 27 лет моложе. Однако разница в возрасте не мешает 50-летнему мужчине наслаждаться обществом знаменитой возлюбленной.

Однако в последнее время в ряде СМИ и соцсетях все чаще появляется информация о якобы расставании Вовк и Куницина. Так, на абхазском курорте Ангелина Михайловна отдыхала в гордом одиночестве, без своего «бойфренда». Все это журналисты сейчас подают, как доказательство расставания пары, заволновались и поклонники теледивы, переживая, что Вовк осталась одна.

Однако все слухи опровергли сами влюбленные, грядущее Рождество Вовк и Куницин проведут вместе. Бизнесмен уже присоединился к ведущей, прибыв к ней в Гагры. Совместные кадры на странице своего профиля в соцсети Instagram разместила сама Ангелина Михайловна.

В ролике видно, что пара снова вместе, публикацию Вовк дополнила трогательным поздравлением всех подписчиков ее аккаунта с Рождеством Христовым. Пост за короткое время отметили лайками более 3 тысяч фолловеров, которые к тому же оставили множество комментариев с пожеланиями влюбленным счастья и долгих лет жизни.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ангелина Вовк вопреки слухам все так же остается со своим молодым возлюбленным. Телеведущая и Михаил Куницин опровергают информацию о якобы их расставании. Легенда советского и российского телевидения Ангелина Вовк, несмотря на свой почтенный возраст, недавно попала в светские хроники благодаря своему роману. 77-летнюю звезду заметили в компании бизнесмена Михаила Куницина, который на 27 лет моложе. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика