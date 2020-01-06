iPhone SE2 от Apple оснастят характерной особенностью смартфонов HuaweiSE2

Компания Apple представит смартфон iPhone SE2, который разработчики оснастят характерной особенностью моделей Huawei. Сбоку установят датчик разблокировки, подобное решение также встречается у аппаратов бренда Honor.

В интернете появляется все больше информации, касаемо новой модельной линейки от корпорации. Технология Touch ID не свойственна для этой серии Apple, как это принято на производстве Huawei. Вместе с тем, iPhone SE2 оборудуют боковым сенсором. Данное решение позволит экспертам убрать рамки больших размеров под и над экраном. В итоге смартфон станет более удобным. По имеющимся сведениям, новинка будет функционировать на основе чипсета A13. Также мобильное устройство представят с 3 Гб ОЗУ.

В iPhone SE2 установят 12-мегапиксельную основную камеру и батарею на 2 тысячи мАч. Корпус будет выполнен с защитой IP68. Цена за базовую модель с дисплеем размером 4,7 дюйма составит не более $400. Стоимость большого смартфона будет выше.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ангелина Вовк вопреки слухам все так же остается со своим молодым возлюбленным. Телеведущая и Михаил Куницин опровергают информацию о якобы их расставании. Легенда советского и российского телевидения Ангелина Вовк, несмотря на свой почтенный возраст, недавно попала в светские хроники благодаря своему роману. 77-летнюю звезду заметили в компании бизнесмена Михаила Куницина, который на 27 лет моложе. […]