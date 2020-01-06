Эксперты обнаружили в мессенджере WhatsApp новый вирус

Эксперты в сфере кибербезопасности нашли в WhatsApp новый вирус. Злоумышленники используют в мессенджере широко известную и простую схему, которая оказалась эффективной в период новогодних праздников.
По словам специалистов, хакеры делают рассылку писем с содержанием ссылки на зараженные вредоносным программным обеспечением страницы. После перехода на сайт появляется риск установки вируса на смартфон или ПК, при котором он получает доступ к персональным данным и файлам. В обычных ситуациях аферисты маскируют указания источников под приветствия, для прочтения которых на них нужно нажать.
Многие интернет-пользователи сталкиваются с проделками киберпреступников, учитывая широкую аудиторию в мессенджере. Эксперты советуют юзерам WhatsApp не открывать ссылки от неизвестных адресатов и сразу их блокировать.
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