Мнение: Зачем брать Перминову?

Откровенно говоря, я не думала, что бизнесмен Лебедев возьмёт когда-нибудь Лену Перминову замуж.

А какой в этом смысл? Вытащив за волосёнки из жуткого дерьмища, из грязи малолетнюю Лену, Лебедев взял её под полный контроль. Скажешь поперёк слово? Уголовная статья о наркоте наготове.



Фото: Соцсети

Многие богатые мужчины хотели бы 2-в-1. Вот тебе и свежее тельце малолетней девчонки, и даже следить не нужно. Знает себе — рожает.

Лена родила троих детей по очереди. 15 лет вместе со стареющим мужем. Замужество стало для неё несбыточной мечтой.

И вот в канун 2020 года Лебедев, якобы, делает предложение своей сожительнице. Почему «якобы»? Ну, об этом сообщила сама Перминова зашифрованным постом в Эскортограме:

«Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания ❤️ thank u my Santa Claus for making my wish come true🎈💫🎈🎅💍».

На основании этого Светка Бондарчук и прочие сетевые аналитики сделали вывод, что Лебедев предложил Перминовой не котлету денег на тумбочке, а кольцо — видите эмодзи? Ну, вот — это шифр.

Лично я не обладаю такими экстрасенсорными способностями, как сетевые обозреватели, но всё же, допустим, Перминову замуж позвали.

Спустя 15 лет сожительства во грехе. После трёх родов. Она мечтала, он исполнил.

Странная ситуация, не находите? Единственной причиной свадьбы, если речь вообще о свадьбе конечно, могут быть только деньги.

Объясню свою логику.

Если бы Лебедев хотел жениться, он бы давно женился. Или сразу. Или после первого залёта Перминовой. В крайнем случае, после первых родов.

Но он не женился. И не собирался. А тут вдруг — нате, кольцо!

На мой взгляд, причиной такого поступка могло стать лишь одно — будущее детей. Были бы они старше, он бы не стал жениться, а просто оставил наследство им. Но если вдруг с бизнесменом случится что-то сейчас, пока дети маленькие, никаких денег им не достанется.

Раздербанят партнёры, друзья и враги. Вон, на вдову Лужкова уже пошёл наезд, отжимают бизнес, завели уголовное дело, едва закопали бывшего мэра.

Перминова, конечно, не очень умная, но она — хоть какая-то гарантия, что у детей наследство не отожмут. Или отожмут, но не всё — мышь что-нибудь спрячет. Девка-то она хитрая, а за 15 лет сожительства с бизнесменом набралась и чуть-чуть ума.

Другого смысла свадьбы, кроме как с умирающим Лебедевым, задумавшемся о наследстве для детей, я не вижу.

Впрочем, я же баба и дура — могу ошибаться, а Лебедев и не планирует умирать.

Пацаны, объясните тогда, зачем он женится? Зачем брать Перминову замуж, если можно и дальше брать её просто так?

Источник: Лена Миро

