Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» в Москве

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади, сопровождая это словами «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Раздача денег транслировалась на его странице в Instagram.

Жириновский также опубликовал пост в своем профиле фотографии с комментарием: «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!»

Глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сказал РИА «Новости», что в Госдуме обсудят поведение Жириновского на Красной площади «после праздников».

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Последнее: Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади, сопровождая это словами «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Раздача денег транслировалась на его странице в Instagram. Жириновский также опубликовал пост в своем профиле фотографии с комментарием: «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее […]