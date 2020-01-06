Мнение: Письмо: «Жаль, что не могу увидеть его красивое лицо»

Здесь опять про «как отцепиться».

Но только здесь все закончилось, не начавшись.

Язык очень хорошо отражает полевые процессы. Люди, ничего не знающие про поле, используют слова «прилепился» и «прицепился», когда понимают, что взаимности нет, а надежды и ожидания остаются.

Прилепиться можно, если вы разогрелись, расплавились и вытекли из границ, слили границы и прилепились.

Чтобы отлепиться, надо вернуть себе локус контроля и направить фокус внимания на прокачку ресурсов. Это соберет вас в границах.

Отлепиться сложно, если вы еще и прицепились.

А прицепиться можно только репейником или короной.

Не кормите корону, выбросьте всю шкатулку и репейник отлепите от себя, и сможете оторвать свое внимание от фигуры.

Посмотрим на это в очередной раз.

nore_ply

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Очень прошу Вас принять письмо на разбор.

Читаю блог 4 года, 5 тестов, 2 сертификата. Мне 28, профессия врач, разведена, сын 5 лет.

Не могу забыть малознакомого молодого человека, совсем не понимаю почему, ясно что ошибаюсь в чём-то, никак не могу разобраться.

Познакомились в тиндере в сентябре, безумно обаятельный, отвал башки, автомеханик (с тех пор это мой фетиш) -на встречах инициировал сближение , приезжал часто несколько раз, хотя ему далеко (час на машине). Я говорила- «давай через неск дней, ты что, отдохни», он — «мне норм, я хочу)». Но у нас было очень мало точек пересечения, говорить практически не о чем. Зажигать у меня не получалось (в то время смертельно болел папа, +немного парилась о внешности — брекеты, стрижка не очень удачная) — сама говорила мало. Но я очень смешливая, и его инициативы поддерживала очень живо (и смеялась шуткам, и телесное сближение).

(Вот в этом абзаце видно и главное содержимое шкатулочки, и репейник. В шкатулочке лежит то, что он приезжал много раз, хотя ему очень далеко. Но если человек любит водить машину, ему лучше куда-то ехать, чем никуда не ехать. Там же — и то, что она отговаривала, и то, что не зажигала, а вся инициатива была его. В шкатулке очень часто лежат вот такие вещи: как вы были пассивны или даже отказывались от всего, а человек настаивал. На самом деле это нередко ваши щипцы и человек настаивал вынужденно или по инерции, но это лежит в вашей шкатулке и кормит корону, и вы думаете, что вас очень хотели. Надо переставать это припоминать и смаковать. А вот репейник. Его надо отличать от шкатулочки обязательно, потом поймете почему. Репейник — это то, что ее смешливость и живая поддержка нравились ему. Кто опишет отличие репейника от содержимого шкатулки?)

Накосячила в день поцелуев — не могла оторваться от него в машине и уселась на колени сверху. Вышло долговато, потом поняла, ему ж домой ещё ехать. Я совсем потеряла голову от удовольствия, а ему уже было не в кайф. К тому же поняла, что он меня неверно понял (уселась на него как «ш»). На след день я не писала (но мы и так вообще почти не переписывались). Вечером он пишет — ну и чего?

Я ответила, что вела себя дико, мне стыдно, совсем голову потеряла, что настолько он мне понравился. Замяли этот момент, хотя он подтвердил что да, настораживает, если я так со всеми.

(Парень онегин. Они хуже всего воспринимают доярок. КСЖ каждый раз думают, что доярка это неплохо, если она красивая, потом устают и красивой она перестает казаться. А онегины сразу доярок обходят стороной. Им не хочется, чтобы женщина использовала их и штурманила в сексе, она им сразу кажется вульгарной, несексуальной, им становится лень еще до того, как они начали. А она здесь еще и унизилась, извиняясь, что вела себя дико от страсти. Белладоннам кажется, что это очень секси — быть такой безумной от желания и такой стыдливой опосля. Они ценят это свое состояние и любуются им. И это самый главный ее репейник. Если бы она увидела себя его глазами, у нее бы прошла к нему сексуальная тяга. Опишете механизм?)

Дальше было ещё пара встреч. Предложил что приедет заберёт к себе на ночь — я не смогла. Через пару дней предложила, что могу приехать днём. Не смог он, Потом пропал на 2-3 нед. Я чувствовала в груди огромный чёрный камень, сильную тяжесть, как от потери.

Потом он написал, через 2-3 нед. Я обрадовалась. Написала что с ума схожу по нему. Он такой — «а чего тогда не тянешься ко мне?» я что-то тупое ответила про то, что он разобьёт мне сердце. И согласилась на встречу, конечно. Пригласила заценить мою хрущевку, которая вот освободилась от квартирантов, мне вот как раз надо проверить, как они там все разрушили.

(В шкатулке лежит его предложение приехать на ночь, его разрешение тянуться к нему активней. Из последнего скроен колпачок Стесняши и Бедняши на нем. А репейник — это опять ее «схожу с ума», «разобьешь мне сердце», ей кажется, что это выглядело страстно и очень сексуально. Хоть она и называет это тупым, но ее это очень заводит, она прямо тает, вспоминая как низко пала от страсти. Вот репейник белладонн почти полностью состоит из таких штук. Репейник рапунцелей иначе выглядит. Кто-то понимает отличие? А отличие репейника от содержимого шкатулки все хорошо понимают?)

Это была наша последняя встреча. Был секс, первый и последний, он был великолепен. Я старалась чтоб ему было клево, подолгу оставалась в активных ролях, чтобы он просто отдыхал и ему было приятно. Потом он остался лежать, я все это время гладила его кончиками пальцев по всему телу, тут уж вот точно ему было приятно)).

(Ну здесь доильный аппарат, щипцы под короной Спасательницы. Доярки уверены, что мужчины хотят много секса, но им лень шевелиться, поэтому и думают, что лучшая женщина — это «не бревно», очень активная и все делающая сама. Поэтому мужчины не видят в них привлекательных женщин, всем действительно становятся лень, все с доярками капризны и пассивны. А от этого доярки все более и более активны, потому что в нормальном состоянии мужчин вообще не видят и думают, что все ленивые или слабые и надо брать активную роль на себя. Опишите здесь репейник и содержимое шкатулки)

Он очень тепло попрощался со мной, вечером пара сообщений, но дальше все сошло на нет (не писал).

(Даже теплое прощание в шкатулку положила)

Через недели три я все же написала ему сама — что мне п*дец. Он что-то невнятное отвечал, и сказал — нет машины даже ездить теперь ко мне. (Общественным транспортом 4 часа)

(Здесь опять белладонна со своими фирменными зажигалочками. «Умирайу!» Ей кажется, что это должно заводить, а не пугать. Вы бы сами представили, что ненужный вам мужик пишет, что ему п*дец. Что вы почувствовали бы? Досаду и страх, что он причинит вам проблемы? Или радость и прилив желания? Сокровища мои, все-то вы оцениваете себя любящими глазами, не хотите взглянуть объективно — то есть представить равнодушный взгляд)

Ну наверно отговорка, ведь на такси 2к можно заплатить (хотя он не богат и тоже дочь есть — а если регулярно ездить, уже существенные суммы) . Я ещё что-то про то как потеряла голову. Он что-то снова невнятное, что «ему было со мной очень хорошо, без задней мысли»

(Автор, вы сами оплатите ему такси туда и обратно, раз вам п*дец. Падать, так с музыкой. Он наверняка так удивится, что разок даже приедет)

Я ответила:

— вощем (это слово над которым мы вместе смеялись)

Он тоже: вощем

Я: прощаемся

Он : не могу тебе сейчас ответить

… Вощем, картина вроде понятна: не хватило эмоций, не хватило мотивации ко мне, не было у нас никакого общения, кроме симпатии этой элементарной, ничего не было. А симпатия быстро реализовалась и исчерпалась. Такое бывает, нормальная ситуация. После этого я продолжила общаться и знакомиться, пережила ещё одну небольшую влюблённость (уже она прошла походу).

(«Не хватило» и не могло хватить, потому что он симпатичный парень и у него есть другие варианты, и доярка в другом городе — это совсем не то, что ему нужно)

Но не могу понять, почему никак его не забуду. Так и чувствую в груди черноту и тяжесть, как вспомню его. Правда, всю осень болел мой папа и умер в декабре. Может я гипервпечатлительна от этого и все смешалось в кучу. Я не понимаю.

(Ну могло от этого унести, конечно. От стресса бывает потребность в отключении мозгов. Но плохо то, что рассказывая эту историю сейчас, автор не видит, какой была обратная связь. Она и сейчас надевает на него колпачки и себя видит горячей, страстной, классной. Именно поэтому и отцепиться не может. Видит в этой истории не свой запой на фоне стресса, который нужно просто выкинуть из головы и забыть, а красивую историю любви)

Этот парень вызывает слёзы у меня на глазах, как воспоминание о чём-то прекрасном утраченном. Мне просто очень жаль, что я не могу видеть его красивое лицо, слышать голос и смех, чувствовать руки (он очень классно приставал, у меня мало в жизни было таких ярких) — сожаление такое философское (все равно разговаривать нам не о чем и я бы не вытянула отношения).

(Видите, она думает, что он предмет, на который можно любоваться, придумав за него его удовольствие. Она не хочет представить, что он смотрел на нее трезво, критически, она вызывала у него неловкость, где-то досаду, а где-то жалость. Она представляет эту историю прекрасной, чувственной, насыщенной эмоциями, своими эмоциями, а его эмоции в расчет не берет, чтобы не ломать себе кайф. Просто представьте себя теми глазами, которыми смотрит равнодушный человек, и сразу будет понятно, что ничего прекрасного в вас для него нет. Ей нравились его руки, а ей кажется, что его рукам было так же приятно ее трогать, как было приятно в этот момент ее телу. Вот это и есть — слияние и проекции)

Просто хочу убрать эту черноту и тяжесть, забыть его. Помогите, пожалуйста, понять, в чем моя проблема.

(Друзья, хорошо понятно? Вы сможете помочь себе и даже другим по запросу, если научитесь четко видеть весь мусор из шкатулки и весь репейник)

Источник: Эволюция

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