Блогер в Волгограде разбросал в толпу 200 тыс. рублей

Блогер, известный в Сети как Альфредо Аудиторе, разбросал в толпу в Волгограде 200 тыс. рублей. При этом в пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что нарушения общественного порядка во время этой акции не было.

Альфредо Аудиторе заранее разместил пост в Instagram о планах раскидать 200 тыс. рублей возле одного из торговых центров Волгограда. В итоге на акцию собралось достаточно много людей, а когда мужчина начал бросать деньги в толпу, случилась давка, информирует местное издание v1.ru.

При этом в полиции отметили, что нарушения общественного порядка не было. «Никаких заявлений в полицию не поступало. Нарушений общественного порядка тоже (не было – ред.)», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей «на подарки», назвав их при этом «сироты, крепостные, холопы».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Будущий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву может благоприятно повлиять на выполнение договоренностей глав стран нормандского формата. Об этом УНН заявила 6 января спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. «Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета. …Мы исходим из того, что визит канцлера […]