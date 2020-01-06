Спикер парламента Эстонии назвал ошибкой приглашение Путина в страну

06.01.2020, 19:37, Новости дня

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что президент страны Керсти Кальюлайд совершила ошибку, пригласив на Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту российского лидера Владимира Путина.

«Во-первых, я не слишком верю, что Путин сюда приедет. Во-вторых, мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», – сказал Пыллуаас порталу эстонского телерадиовещания ERR, передает РИА «Новости».

Кроме того, он раскритиковал встречу Кальюлайд с Путиным, которая прошла в 2019 году в Москве.

Напомним, в октябре президент Керсти Кальюлайд направила приглашение Владимиру Путину на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем президент Эстонии поддерживает прямой контакт с Кремлем.



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