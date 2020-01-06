Спикер парламента Эстонии назвал ошибкой приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что президент страны Керсти Кальюлайд совершила ошибку, пригласив на Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту российского лидера Владимира Путина.

«Во-первых, я не слишком верю, что Путин сюда приедет. Во-вторых, мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», – сказал Пыллуаас порталу эстонского телерадиовещания ERR, передает РИА «Новости».

Кроме того, он раскритиковал встречу Кальюлайд с Путиным, которая прошла в 2019 году в Москве.

Напомним, в октябре президент Керсти Кальюлайд направила приглашение Владимиру Путину на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем президент Эстонии поддерживает прямой контакт с Кремлем.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года. Об этом информирует Bloomberg, отмечая, что причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. По данным агентства, сейчас золото торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию, передает РИА «Новости». Отмечается, что и другие драгметаллы резко выросли в цене. Так, стоимость палладия на […]