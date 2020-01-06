Хейли Бибер, Нина Добрев, Йен Сомерхолдер и другие на афтепати «Золотого глобуса»

Когда все «Золотые глобусы» розданы, а красная ковровая дорожка убрана со входа перед отелем «Беверли-Хилтон» в Беверли-Хиллз, все знаменитости без исключения — и победители, и проигравшие — отправились на афтепати. Впрочем, далеко идти не пришлось: вечеринка была организована в том же пятизвездочном отеле. Помимо уже знакомых нам сегодня лиц на неофициальную часть праздника собралось и несколько десятков селебрити «со стороны»: например, Хейли Бибер (правда, без своего супруга Джастина Бибера, который сейчас готовит к релизу новый альбом), Джессика Альба, Пэрис Хилтон в неизменном шике и блеске, Кейт Бекинсейл и другие. Также на вечеринке можно было заметить Йена Сомерхолдера с супругой Никки Рид и его экс-девушку Нину Добрев, которая не так давно рассталась с парнем и пришла веселиться одна. Также в одиночестве вечер провела и Камилла Морроне: ее бойфренд Леонардо ди Каприо не составил модели компанию, хотя и присутствовал на церемонии вручения. А вот новый спутник Николь Шерзингер Томас Эванс провел с певицей весь вечер.

Джессика Альба

Хейли Бибер

Йен Сомерхолдер и Никки Рид

Нина Добрев

Из-за того что афтепати и премия проходили в одном здании, гости и лауреаты премии Марго Робби, Хоакин Феникс, Лиза Боне, ее муж Джейсон Момоа и дочь от первого брака с Ленни Кравицем Зои Кравиц, а также Лора Дерн с детьми даже не стали менять свои наряды (кстати, мы уже собрали галереи самых лучших и наиболее неудачных образов «Золотого глобуса-2020»). На праздничной вечеринке еще появились Снуп Догг, Антонио Бандерас и Николь Кимпел, Кейт Босуорт, София Вергара, Сальма Хайек, Наоми Уоттс, Гретхен Карлсон, Пейлин Вудли, Хелен Миррен с супругом, Белла Тонн, Керри Вашингтон, Эшли Симпсон и многие другие.

Напомним, звездами и главными лауреатами 77-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», которую уже принято называть своеобразной репетицией «Оскара», стали Квентин Тарантино со своей картиной «Однажды в… Голливуде», Рене Зеллвегер, которая громко вернулась на вершину голливудского Олимпа после 15 лет творческого затишья, Хоакин Феникс и многие другие. Полный список победителей смотрите здесь. Также посмотрите подборку из 15 самых ярких пар, появившихся на красной дорожке воскресным вечером.

Кейт Бекинсейл

Лиза Боне, Зои Кравиц и Джейсон Момоа

Марго Робби Снуп Догг Эшли Грин Пэрис Хилтон Лора Дерн с детьми

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