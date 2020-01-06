5 главных итогов церемонии «Золотой глобус»: возвращение Брэда Питта, ностальгия Квентина Тарантино и азиатско-британское вторжение

Как в большое кино вернулась не только Рене Зеллвегер, но и Брэд Питт. Что значит реплика режиссера «Паразитов» и почему вам стоит надолго запомнить имена Аквафины и Фиби Коллер-Бридж — об этом и многом другом в итогах главной церемонии сегодняшнего дня.

Netflix в пролете

У проектов онлайн-платформы было на нынешнем «Золотом глобусе» аж 17 рекордных номинаций за разные проекты. Награды же студии достались лишь две, и обе в актерских категориях: Оливия Колман взяла статуэтку за сериал «Корона», а актриса Лора Дерн — за картину «Брачная история», еще вчера считавшуюся главным фаворитом вечера. Другие проекты Netflix остались вовсе без внимания: члены голливудской иностранной прессы обошли стороной сатирический сериал «Политик», детективный ТВ-проект «Невероятное», комедию с Эдди Мерфи «Меня зовут Долемайт», разговорную драму «Два папы» и — главный козырь платформы — труд Мартина Скорсезе про криминальный Нью-Йорк «Ирландец». Трехчасовое размышление режиссера о старении, смерти и любимом городе не смогло пробудить у голосовавших то чувство ностальгии, которое в итоге вызывал у них своей яркой открыткой о 60-х «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Возможно, все дело в жанре — «Ирландца» в номинациях премии приписали к трагедии, а «Однажды…» — к комедии. А может, в Голливуде, как и на Каннском кинофестивале, по-прежнему настороженно относятся к масштабному и скоростному развитию цифровых платформ.

Лора Дерн с наградой за фильм «Брачная история» Оливия Колман с наградой за сериал «Корона»

Масштабное против локального

Кстати, о Тарантино — режиссер в этот вечер блистал и ликовал. Яркая и красочная ода его любимой эпохе «Однажды в… Голливуде» получила приз в категории «Лучшая комедия или мюзикл», сам он взял статуэтку за лучший сценарий, а Брэд Питт ушел с наградой за актерскую работу второго плана в этом же кино. Фильм Квентина — громкий, красивый со звездами первой величины вроде Питта и Ди Каприо — словно возвращает зрителя в золотой век Фабрики грез. И голливудская пресса (а именно она, напомним, выбирает победителей «глобусов»), судя по всему, и сама рада туда вернуться и остаться на подольше. Вручение статуэтки за лучшую драму картине «1917» — тому еще одно подтверждение. Военный эпос Сэма Мендеса про Первую мировую войну, снятый (практически) без единой монтажной склейки и в сложнейших условиях, — это возвращение ко все тому же размаху и масштабу, к которым тяготели премии прошлых лет. Патриотизм, пусть и касающийся британских войск, пафос (хоть и мастерски снятый режиссером «Красоты по-американски») — все эти большие драматические повороты сюжета на 77-м «Золотом глобусе» предпочли конфликтам более тихим и локальным. На фоне взрывов и перестрелок потерялась и драма Ноа Баумбаха «Брачная история». И приз за лучшую режиссуру взял, обойдя самого Мартина Скорсезе, Сэм Мендес.

Сэм Мендес с наградами за фильм «1917» Съемочная группа фильма «Однажды в… Голливуде»Много возвращений и одно самое значимое

О «камбэке» Рене Зеллвегер и ее награде за картину «Джуди» говорили все. Однако не только эта актриса вновь блистает под лучами софитов. Незаслуженно обделенным на «глобусах» остался Эдди Мерфи, оставшийся без статуэтки за картину «Меня зовут Долемайт» — а ведь это первая большая работа актера за многие годы. Вернулся после роли Бонда к другим амплуа сыгравший ироничного сыщика Дэниел Крейг (в детективе «Достать ножи»). Целую серию возвращений организовал своим любимым актерам Мартин Скорсезе: в его «Ирландце» блистает не только Роберт Де Ниро, но и Аль Пачино с Джо Пеши…

Эдди Мерфи с подругой Пейдж Батчер

И все же об одном возвращении стоит поговорить отдельно — и это возвращение Брэда Питта. Актера, посетившего в 2019 году все ключевые фестивали (включая Канны и Мостру), снявшегося сразу в двух громких картинах («Однажды в… Голливуде» и «К Звездам»), прошедшего «курс» из психотерапевтических интервью прессе о своем алкоголизме, наладившего отношения с бывшей женой Анджелиной Джоли…. В итогах ушедшего года мистер Питт мог бы написать многое, но будущий 2020-й уже захватил его целиком. После статуэтки на нынешнем «Глобусе» Брэду прочат еще одну награду — но уже на грядущем «Оскаре». На полках в особняке Питта уже стоят два оскаровских болванчика — но пока только за продюсирование картин «12 лет рабства» и «Лунный свет». Возможно, съемки в фильме Тарантино — его шанс для получения первого такого приза в актерской категории.

Брэд ПиттФиби Уоллер-Бридж наступает…

Если еще в начале прошлого года успех этой ироничной британки можно было считать локальным явлением, то сейчас самое время говорить о ее полноценном вторжении в Голливуд. А все дело в бешеном успехе сериала Фиби «Дрянь», где она выступила в качестве сценариста, продюсера и исполнительницы главной роли. Первый сезон историй из жизни молодой и неустроенной жительницы Лондона вышел в 2016 году и был назван одним из самых интересных современных проектов. Второй попал на сервис Amazon Prime уже в 2019 году и влюбил в себя зрителей по всему миру. За чувство юмора и умение посмеяться над собственными неудачами в личной жизни (а «Дрянь» во многом основана на биографии самой Фиби) Уоллер-Бридж успела получить в прошлом году несколько статуэток «Эмми», а несколько часов назад дополнила эту коллекцию двумя «Золотыми глобусами».

Актерский состав сериала «Дрянь» с Фиби Уоллер-Бридж (в центре)

Не менее важной, чем признания критиков и прессы, для нее оказалась и зрительская любовь. Вернее, симпатия одного конкретного зрителя: актер Дэниел Крейг и его супруга Рейчел Вайс оказались настоящими поклонниками сериала «Дрянь». Именно Крейг настоял на том, чтобы сценарий к новому фильму Бондианы «Не время умирать» написала именно Уоллер-Бридж. Так что в апреле ждем еще одного проекта ее авторства — и последнего появления Крейга в роли агента 007.

Фиби Уоллер-Бридж с тремя наградами «Эмми», 2019 год

… и Азия не отстает

Событие без шуток историческое: впервые за всю историю проведения церемонии награду в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» получила женщина азиатского происхождения. И это американская актриса и певица Аквафина, прадед который был китайским иммигрантом, приехавшим в США в начале XX века. Награду Аквафине, лишь в последние несколько лет начавшей сниматься в кино, принесло участие в фильме Лулу Ванг «Прощание». В по-доброму грустной картине Ванг о прощании китайского семейства с серьезно заболевшей бабушкой, Аквафина в чем-то изобразила саму себя – живущую в Америке азиатку, которая одновременно чувствует себя чужой и среди родных в Китае, и в собственной квартире в Бруклине.

Аквафина с наградой за фильм «Прощание»

Другую — и, пожалуй, самую ожидаемую победу — одержал южнокорейский режиссер Пон Джун-Хо с фильмом «Паразиты». Эта картина, ранее получившая Гран-при Каннского кинофестиваля, теперь взяла приз как лучший фильм на иностранном языке. Получая награду, режиссер иронично заметил: «Как только вы преодолеете этот крошечный барьер в виде субтитров, вы сможете увидеть множество потрясающих фильмов. Мне кажется, что все мы используем лишь один язык, и это язык кино». Не секрет, что в Америке не приветствуют кино с субтитрами и скорее предпочтут снять ремейк европейской классики, нежели выпустить оригинал с титрами в кинотеатрах. Реплика Джун-Хо — явный намек на то, что пора эту порочную практику прекратить. Или же — как минимум поприветствовать участие в оскаровской гонке картин, в которых не говорят по-английски. И тогда, вполне возможно, на будущем «Оскаре» победит не эпос, драма или тарантиновский голливуд — а сатира Джун-Хо.

Режиссер Пон Джун-Хо с наградой за фильм «Паразиты»

P.S. И ничего не ясно

А напоследок вместо эпилога в очередной раз напомним, что премии «Золотой глобус» вручают 90 членов голливудской иностранной прессы. Оскаровских же болванчиков будут присуждать свыше тысячи человек, которые состоят в Американской киноакадемии. Кстати, голосование этих самых счастливчиков заканчивается в этот вторник, а номинации будут объявлены 13 января. Возможно, именно сейчас очередной голливудский босс, расстроенный результатами 77-го «Глобуса» бежит внести свой посильный вклад в судьбу родной индустрии. «Большая часть города была в отпуске, никто еще даже не заполнил бюллетени», — написал о нынешней ситуации репортер Los Angeles Times. Так что пожелаем отоспавшимся звездам трезвой головы, любви к кино и 100-процентной явки к «выборам» «Оскара“. До 9 февраля!

77-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус»

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