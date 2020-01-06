Опубликованы рендеры электрического универсала Volkswagen ID.3

06.01.2020, 19:30, Разное

На просторах интернета появились первые фотографии электрокара Volkswagen ID.3 в кузове универсал. Эксперты сомневаются, что данный автомобиль всё-таки появится в продаже, однако выделяют его внешний вид.
По сути, немецкий автоконцерн решил идти ва-банк со своими намерениями, насчет электрической линейки новых машин. Сотрудники бренда считают, что Volkswagen ID.3 по силам стать бестселлером, а новая платформа станет основной примерно для 10 миллионов экземпляров различных электрокаров. Первая модель семейства, к слову, имеет много схожестей с Golf. Дизайн транспортного средства насыщен корпоративным стилем, однако обладает собственной идентификацией.

Независимый дизайнер Клебер Сильва представил внешний вид автомобиля в кузове универсал. Для этого ему пришлось вытянуть крышу ID.3 назад и прикрепить обновленную заднюю часть. Дизайн кормы очень схож с современным универсалом VW Passat. Существует невысокая вероятность появления данного универсала в продаже. Специалисты считают, что в немецком автоконцерне всё же задумываются о разработке полностью электрического универсала, но не в ближайшие годы.



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