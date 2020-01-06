«Ощущение, что умрешь прямо тут»: Ксения Бородина пережила паническую атаку на Бали

Сейчас Ксения Бородина вместе с супругом и детьми отдыхает на Бали. Недавно телеведущая пояснила подписчикам в Instagram, что пережила первую паническую атаку в жизни, во время которой ей казалось, что она умрет.
Оказалось, что знаменитость страдает от признаков беспокойных сновидений. По словам Бородиной, в последнее время она видит в своих снах нечто тревожное. Как отметила звезда «Дома-2», все связано с отдыхом на Бали, когда после смены часовых поясов она ощутила недомогание. Актриса попыталась привести себя в чувства, о чем свидетельствует ее пост на странице. Изначально супруга Курбана Омарова приняла горячий душ, а затем начала слушать аудиокнигу. «Когда я раньше слышала от других людей слово «Паническая атака», я думала, фигня какая, что они себя контролировать не могут что ли», — поделилась телеведущая.
Даже муж Бородиной заметил, что при перелете на Бали и смене климата он не чувствовал ничего хорошего. Судя по последним публикациям представительницы шоу-бизнеса, сейчас у семейства все в порядке. В то же время многие звезды телестройки поддержали знаменитость и рассказали о своей борьбе со стрессом.
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