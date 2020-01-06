Алена Свиридова объяснила, что не любит Новый год из-за его «тягомотины натужной»

Алена Свиридова не любит Новый год, об этом звезда написала в соцсети. Причиной этого она называет «тягомотину», связанную с предпраздничным ажиотажем, однако при этом звезда не отказывается от корпоративов.

Знаменитая певица негативно относится к празднику, не считая его каким-то особенным. Всевозможные хлопоты по поводу того, как его отметить, чем угощать гостей, Свиридова, с ее слов, и вовсе ненавидит. По признанию звезды, ее бесит натужность и ажиотаж.

При этом она не отказывается от новогодних съемок, недавно продемонстрировав перед камерой очередной женственный и нежный образ. Оказалось, что при всей нелюбви к празднику она все же не отказывается от участия в корпоративах прямо в новогоднюю ночь. Как объясняет селебрити, это хороший повод не готовить многочисленные блюда самой.

Кроме того, после празднования дня рождения в августе она будто бы начинает жизнь заново, что же до первого января, то в нем, по мнению артистки, не чувствуется того волнительного ощущения новизны. Крыс и мышей, являющихся символами 2020 года, певица не боится, потому даже если они заведутся в ее квартире, не станет их травить.

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Последнее: Алена Свиридова не любит Новый год, об этом звезда написала в соцсети. Причиной этого она называет «тягомотину», связанную с предпраздничным ажиотажем, однако при этом звезда не отказывается от корпоративов. Знаменитая певица негативно относится к празднику, не считая его каким-то особенным. Всевозможные хлопоты по поводу того, как его отметить, чем угощать гостей, Свиридова, с ее слов, […]