Армия Хафтара заняла город Сирт

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт, в том числе аэропорт и прибрежный порт.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Между тем, пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что турецкие военнослужащие, направленные в Ливию, будут обучать бойцов для защиты Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

«Мы продолжим нашу работу по достижению режима прекращения огня и обеспечения стабильности [в Ливии] как дипломатическим путем, так и на месте. Вооруженные силы Турции будут обучать группировки, которые будут защищать легитимное правительство и действовать в соответствии с законами», – сказал Челик.

Ранее сообщалось, что ЛНА вошла в Сирт и взяла под контроль морской порт.

Напомним, после решения Турции вмешаться в ливийский конфликт на стороне ПНС Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию в Ливии.

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Последнее: Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт, в том числе аэропорт и прибрежный порт. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Между тем, пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что турецкие военнослужащие, направленные в Ливию, будут обучать бойцов для […]