Путешественник из Екатеринбурга добрался на самокате в Дубай

Путешественник Владислав Белозеров, отправившийся в июне 2019 года из Екатеринбурга в ОАЭ на самокате, прибыл в Дубай.
«Я в Дубае, башня [Бурдж-Халифа] прекрасна, фонтаны изумительны, я в восторге. Обратно полечу на самолете. Билет [куплен] на 22 число», – сказал Белозеров, передает ТАСС.
В июне 2019 года он отправился на самокате из Екатеринбурга в Дубай. Белозеров планировал посетить Москву и Санкт-Петербург, побывать в Грузии, Турции, Иране, Армении, Азербайджане, а финальной точкой маршрута была обозначена башня Бурдж-Халифа, которую он мечтал увидеть.
Ранее сообщалось, что Федор Конюхов запланировал поход через два океана на катамаране на солнечной энергии.
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Последнее: Путешественник Владислав Белозеров, отправившийся в июне 2019 года из Екатеринбурга в ОАЭ на самокате, прибыл в Дубай. «Я в Дубае, башня [Бурдж-Халифа] прекрасна, фонтаны изумительны, я в восторге. Обратно полечу на самолете. Билет [куплен] на 22 число», – сказал Белозеров, передает ТАСС. В июне 2019 года он отправился на самокате из Екатеринбурга в Дубай. Белозеров […]
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