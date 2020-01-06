Путешественник из Екатеринбурга добрался на самокате в Дубай

06.01.2020, 18:51, Новости дня

Путешественник Владислав Белозеров, отправившийся в июне 2019 года из Екатеринбурга в ОАЭ на самокате, прибыл в Дубай.

«Я в Дубае, башня [Бурдж-Халифа] прекрасна, фонтаны изумительны, я в восторге. Обратно полечу на самолете. Билет [куплен] на 22 число», – сказал Белозеров, передает ТАСС.

В июне 2019 года он отправился на самокате из Екатеринбурга в Дубай. Белозеров планировал посетить Москву и Санкт-Петербург, побывать в Грузии, Турции, Иране, Армении, Азербайджане, а финальной точкой маршрута была обозначена башня Бурдж-Халифа, которую он мечтал увидеть.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов запланировал поход через два океана на катамаране на солнечной энергии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Путешественник Владислав Белозеров, отправившийся в июне 2019 года из Екатеринбурга в ОАЭ на самокате, прибыл в Дубай. «Я в Дубае, башня [Бурдж-Халифа] прекрасна, фонтаны изумительны, я в восторге. Обратно полечу на самолете. Билет [куплен] на 22 число», – сказал Белозеров, передает ТАСС. В июне 2019 года он отправился на самокате из Екатеринбурга в Дубай. Белозеров […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика