Международные профсоюзы обеспокены из-за предложения Кабмина Украины поменять Трудовой кодекс

Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) выступила против законодательной инициативы Кабинета Министров Украины, касающейся изменений в трудовом законодательстве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 декабря.

Если проект закона №2708 «О труде» будет принят, украинские работники будут лишены правовой защиты, а профсоюзы – возможности защищать их, сказано в заявлении.

В ITUC считают, что принятие закона может повлечь ряд последствий:

упрощение процедуры увольнения работников в любой момент по желанию работодателя;

заключение краткосрочных индивидуальных трудовых договоров и договоров с нефиксированным рабочим временем;

сверхурочная работа, «которая станет нормой и будет оплачиваться в пять раз меньше, чем раньше»;

отмена некоторых соцгарантий и снижение статуса матерей с маленькими детьми;

возможность перевода работника на другое рабочее место без его согласия;

вытеснение профсоюзов.

В заявлении подчеркивается, что текст законопроекта не обсуждали с профсоюзами. Украинское правительство не обратилось за помощью в Международную организацию труда, так как проект нарушает несколько конвенций МОТ, убеждены в ITUC.

«Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов. Мы осуждаем неосторожное нарушение украинским правителсьтвом своих международных обязательств, из-за чего страна рискует потерять важнейшую поддержку в Европе и мировом сообществе», – заявила генсек конфедерации профсоюзов Шаран Барроу.

Дейтсвующий Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) принят в 1971 году.

28 декабря Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708, который предусматривает отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений.

В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта в день вступления в силу соответствующего закона утратят силу КЗоТ, а также законы «Об отпусках», «Об оплате труда» и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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