Мнение: Ваша бедность их тревожит

Плачем от умиления! Царь Путин, наконец, заметил, что подданные его живут как-то хреновенько. И доходы реальные падают, и бедняков многовато: «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения».
Не прошло и 6 лет, с тех пор как доходы населения стали падать (у МЭР они, правда, волшебно-счетным образом к концу 2019 снова выросли (https://t.me/SerpomPo/4850)), и президент вспомнил о народе. Возможно, заодно узнал, что численность живущих в полной нищете (ниже прожиточного минимума) выросла почти до 20 млн, а почти половине семей (https://t.me/SerpomPo/3479) денег хватает только на еду и одежду.
И не просто вспомнил, но собирается в послании Федеральному собранию 15 января ребром поставить «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
Теперь заживем!
А мы вот думаем: с чего это вдруг президента осенило? У людей, которых он видит рядом с собой, хоть на ближних (Тимченко (https://t.me/SerpomPo/4920)-Ротенберги (https://t.me/SerpomPo/3413)- Сечины (https://t.me/SerpomPo/3502)-Миллеры (https://t.me/SerpomPo/3400)), хоть на дальних подступах (вороватые губернаторы (https://t.me/SerpomPo/4480) и прочие чиновники (https://t.me/SerpomPo/4799)), все хорошо. Денег – хоть жуй.
Неужто кто-то из постельничих рискнул рассказать Путину о потоке дизлайков к его новогоднему поздравлению? Из-за чего госканалы быстренько отключили и лайки с дизлайками, и комментарии.
А там, где не отключили, комментарии, если отбросить бранные эпитеты, сводятся к простому пожеланию: «Уходи уже!»
Вот Путин и ответил традиционным «не дождетесь!» и сел готовить для дорогих россиян свое фирменное блюдо – «от мертвого осла уши», приправленное конфетти красивых обещаний.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: Плачем от умиления! Царь Путин, наконец, заметил, что подданные его живут как-то хреновенько. И доходы реальные падают, и бедняков многовато: «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения». Не прошло и 6 лет, с тех пор как доходы населения стали падать (у МЭР они, правда, волшебно-счетным образом к концу 2019 […]
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