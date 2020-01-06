Армия Хафтара вошла в Сирт и завладела морским портом

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара вошла в город Сирт и взяла под контроль морской порт, однако бои за районы города продолжаются, сообщил источник в ЛНА.
«Отряды Халифы Хафтара также завладели военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляются в центр города», – сообщил источник, близкий к командованию ЛНА, передает РИА «Новости».
Накануне в результате авиаудара по военному училищу в Триполи на территории, которую контролирует ПНС, противостоящее Ливийской национальной армии, погибли более 20 курсантов.
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Последнее: Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара вошла в город Сирт и взяла под контроль морской порт, однако бои за районы города продолжаются, сообщил источник в ЛНА. «Отряды Халифы Хафтара также завладели военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляются в центр города», – сообщил источник, близкий к командованию ЛНА, передает РИА «Новости». Накануне […]
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