Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте

33-летняя американская певица Леди Гага на шоу Опры Уинфри рассказала, что была изнасилована в 19-летнем возрасте. Об этом сообщается на официальном сайте Опры Уинфри.
«Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте. Из-за этого у меня развилось посттравматическое стрессовое расстройство. К сожалению, болезнь не поддается лечению», – рассказала Леди Гага.
По словам певицы, насильник был намного старше ее, и она была знакома с ним с детства.
Леди Гага отметила, что пыталась найти спасение в работе, но это не помогало.
«После того, что со мной произошло, я часто чувствовала сильную боль. Такую, как во время надругательства», — призналась певица.
Она добавила, что до сих пор страдает от головных болей.
Леди Гага 28 марта 2019 года отметила 33-летие. Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих «платиновый» статус ее альбомов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 33-летняя американская певица Леди Гага на шоу Опры Уинфри рассказала, что была изнасилована в 19-летнем возрасте. Об этом сообщается на официальном сайте Опры Уинфри. «Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте. Из-за этого у меня развилось посттравматическое стрессовое расстройство. К сожалению, болезнь не поддается лечению», – рассказала Леди Гага. По словам певицы, насильник был намного старше ее, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ставленник прошлой власти Терентьев разработал схему поборов в Антимонопольном комитете – СМИ / 27 ноября
- Ключевой индикатор — «ощущение людей»: Медведев о сигналах правительству / 5 декабря
- Санкции ВАДА лишили Россию олимпийского отборочного турнира по гандболу / 17 декабря
- Луговой назвал расследование об отравлении болгарского бизнесмена «Новичком» попыткой скомпрометировать спецслужбы / 24 ноября
- В акциях протеста в Гонконге поучаствовали украинские правые радикалы / 4 декабря
- Euronews — любителей новогодних салютов в Европе призывают не нарушать инструкций / 1 января
- Россия решила накрыть Арктику сплошным противовоздушным «куполом» / 9 декабря
- СМИ сообщили об обысках в компаниях Гуцериева. Бизнесмен назвал эти сообщения провокацией / 18 декабря