В Киеве нашли убитыми двух девушек, подозреваемых задержали в Одессе – полиция

4 января на улице Кирилловской в Киеве обнаружили тела двух убитых девушек, информировала полиция столицы.

«Поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении ее квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханных тела женского пола. …Личности погибших установлены, это местные жительницы 2000-го и 2003-го года рождения», – сказано в сообщении.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

6 января в полиции рассказали, что на телах обнаружили признаки насильственной смерти и что возможно причастных к этому задержали в Одессе.

«Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий», – отметили правоохранители.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 33-летняя американская певица Леди Гага на шоу Опры Уинфри рассказала, что была изнасилована в 19-летнем возрасте. Об этом сообщается на официальном сайте Опры Уинфри. «Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте. Из-за этого у меня развилось посттравматическое стрессовое расстройство. К сожалению, болезнь не поддается лечению», – рассказала Леди Гага. По словам певицы, насильник был намного старше ее, […]