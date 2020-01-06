В Киеве нашли убитыми двух девушек, подозреваемых задержали в Одессе – полиция

4 января на улице Кирилловской в Киеве обнаружили тела двух убитых девушек, информировала полиция столицы.
«Поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении ее квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханных тела женского пола. …Личности погибших установлены, это местные жительницы 2000-го и 2003-го года рождения», – сказано в сообщении.
Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
6 января в полиции рассказали, что на телах обнаружили признаки насильственной смерти и что возможно причастных к этому задержали в Одессе.
«Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий», – отметили правоохранители.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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