В Хабаровском крае оставленный на балконе младенец замерз насмерть

06.01.2020, 18:30, Разное

В Хабаровском крае правоохранители начали расследование по факту гибели грудного младенца. Местная жительница оставила ребенка на балконе, а через пять часов обнаружила его мертвым.
Инцидент произошел вчера. Как пояснила родительница, она выставила своего грудного ребенка на балкон в коляске, чтобы он мог поспать на свежем воздухе. Спустя пять часов жительница обнаружила ребенка мертвым. По предварительным данным, малыш скончался от переохлдаждения.

На данный момент тело ребенка передано на экспертизу для установления точной причины гибели. Подробности произошедшего инцидента станут известны позже, отметили в полиции.



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