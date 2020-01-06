Мнение: 15 неотразимых снимков, победивших в конкурсе фотографии Nature Conservancy

В последнее время популярность темы охраны окружающей среды приобретает грандиозные масштабы.

Фотоконкурсы, посвященные завораживающей красоте природы нашей планеты, организовывают все чаще.

В борьбе с изменениями климата участвует и организация Nature Conservancy. Крупное природоохранное сообщество тоже придумало свой фотоконкурс.

Как и полагается, из 100 000 участников были выбраны лишь лучшие, и сегодня мы познакомимся с их работами.

№1 Победителем конкурсного отбора стал снимок калифорнийского морского льва в заливе Монтерей.



№2 Рассекающий норвежские воды белый медведь. Снимок одержал победу в категории «Дикая природа».



№3 Серебро в этой группе взял снимок певчей птички. Его автор Рэймонд Хеннесси из США восхитил всех силуэтом поющей камышовки.



№4 В категории «Люди на природе» второе место заняло фото беженца из Конго, плывущего в заливе Гуанабара, в районе пляжа Рамос.



№5 Мост Золотые ворота, окутанный таинственным туманом, был запечатлен Джейном Хуаном из США. Он стал первым среди участников категории «Города и природа».



№6 Следующее место в этой категории занял снимок Евгения Самученко. Чарующая грузинская Сванетия и ее неповторимые горные пейзажи с подсвеченным небольшим городком



№7 Третье место в этой категории по праву заняли морские львы из Калифорнии. Захват доков этими прекрасными существами запечатлел на камеру американец Роберт Поттс.



№8 В категории «Вода» победителем стал самый крупный представитель акул, занесенных в Красную книгу, китовая акула. Кадр сделан на глубине у рифа Нингалу в Австралии.



№9 Второе место среди участников этой категории заняла стая фламинго, летящая над озером Магади в Кении. Пена соленой воды образует причудливый узор, по форме напоминающий удар молнии. Фотограф Хао Цзян из США смог сохранить поистине неповторимый момент красоты.



№10 Третьим в этой номинации стал снимок редких восточноафриканских бычерылов у рифа Нингалу в Австралии. Встречу с группой скатов поймал в объектив Алекс Кидд.



№11 Среди участников номинации «Пейзажи» лучшим стал снимок лыжника, стремительно скользящего по склону снежной горы в Словении.



№12 Серебро принадлежит фото соленого озера Хатт Лагун неповторимых розовых оттенков. Ли Миллер из Австралии воспользовался дроном для того, чтобы сделать снимок, передающий все его яркие тона.



№13 Третьим в пейзажных красотах стал каменный выступ на горе Скьеггедаль. Необычный кусок скалы, нависающий над озером в Норвегии на высоте 700 метров, называют также Языком Тролля.



№14 Рыба-клоун, спрятавшаяся в жгучей актинии, была удачно заснята Майклом Галлахером из Великобритании.



№15 Третье почетное место в категории «Дикая природа» заняла бесподобная зебра Греви из Кении.



Источник

Источник: Конт

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