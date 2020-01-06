Мнение: Cын представителя главы Чечни в Волгоградской области кинул в толпу 200 тысяч

Толпа приглашенных людей ожидала действа внизу.
Сын Тамерлана Носаева, заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области, Мухаммед Носаев, решил порадовать россиян перед Рождеством Христовым, кинув в толпу 200 тысяч рублей.
Источник: Конт
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