Мнение: Cын представителя главы Чечни в Волгоградской области кинул в толпу 200 тысяч

06.01.2020, 18:21, Разное

Толпа приглашенных людей ожидала действа внизу.

Сын Тамерлана Носаева, заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области, Мухаммед Носаев, решил порадовать россиян перед Рождеством Христовым, кинув в толпу 200 тысяч рублей.

Источник: Конт



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