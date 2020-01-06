Врач Елена Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка

Врач пояснила о продуктах, которые помогают при борьбе с болезнями желудка. По словам Елены Соломатиной, неправильное питание и нарушение режима вызывают развитие рака и других патологий.

Как сказала медик, специи являются эффективным средством для профилактики заболеваний ЖКТ, а некоторые из них могут позитивно сказываться на общем состоянии человеческого организма. Врач порекомендовала включить в рацион имбирь, который можно употреблять в сушеном или свежем виде, а также использовать засахаренные и молотые корни. Следующей приправой назван розмарин, считающийся кладезем антиоксидантов. Аромат данного продукта улучшает аппетит и пищеварение. Елена Соломатина отметила, что специю следует добавлять в еду пациентов, которые теряют вес.

Кроме этого, в перечне оказалась куркума, чьё основное вещество имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. По этой причине продукт помогает предупредить появление рака. Острый красный перец чили имеет капсаицин, облегчающий боль. Чеснок известен наличием большого количества флавоноидов, олигосахаридов, селена, аргинина и серы. Регулярное включение овоща в рацион снижает риск рака ряда органов.

При расстройствах желудка принесет пользу организму мята перечная. Ее можно есть при пищевых отравлениях, поскольку специя помогает улучшить отток желчи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сейчас Ксения Бородина вместе с супругом и детьми отдыхает на Бали. Недавно телеведущая пояснила подписчикам в Instagram, что пережила первую паническую атаку в жизни, во время которой ей казалось, что она умрет. Оказалось, что знаменитость страдает от признаков беспокойных сновидений. По словам Бородиной, в последнее время она видит в своих снах нечто тревожное. Как отметила […]