Врач Елена Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка

06.01.2020, 18:21, Разное

Врач пояснила о продуктах, которые помогают при борьбе с болезнями желудка. По словам Елены Соломатиной, неправильное питание и нарушение режима вызывают развитие рака и других патологий.
Как сказала медик, специи являются эффективным средством для профилактики заболеваний ЖКТ, а некоторые из них могут позитивно сказываться на общем состоянии человеческого организма. Врач порекомендовала включить в рацион имбирь, который можно употреблять в сушеном или свежем виде, а также использовать засахаренные и молотые корни. Следующей приправой назван розмарин, считающийся кладезем антиоксидантов. Аромат данного продукта улучшает аппетит и пищеварение. Елена Соломатина отметила, что специю следует добавлять в еду пациентов, которые теряют вес.

Кроме этого, в перечне оказалась куркума, чьё основное вещество имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. По этой причине продукт помогает предупредить появление рака. Острый красный перец чили имеет капсаицин, облегчающий боль. Чеснок известен наличием большого количества флавоноидов, олигосахаридов, селена, аргинина и серы. Регулярное включение овоща в рацион снижает риск рака ряда органов.

При расстройствах желудка принесет пользу организму мята перечная. Ее можно есть при пищевых отравлениях, поскольку специя помогает улучшить отток желчи.



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