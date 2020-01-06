В ОАЭ одобрили выдачу туристических виз на пять лет

06.01.2020, 18:19, Новости дня

Премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что правительство страны одобрило введение многократных туристических виз сроком на пять лет.

«Сегодня мы одобрили изменение системы выдачи туристических виз в стране. Теперь появятся многократные туристические визы сроком на пять лет для граждан всех стран мира», – сообщил Аль Мактум после первого в этом году заседания эмиратского правительства, передает РИА «Новости».

Однако о возможной плате за пятилетнюю туристическую визу, он не сообщил.

Аль Мактум также рассказал, что ОАЭ намерены ежегодно принимать 21 млн туристов и сделать страну одним из основных туристических направлений мира.

В настоящее время туристы могут въезжать в Эмираты по бесплатной многократной визе, действующей 90 дней.

Летом 2019 года в ОАЭ выдали первую «золотую визу», которая гарантирует право на постоянное проживание в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, гражданство каких стран можно купить.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сейчас Ксения Бородина вместе с супругом и детьми отдыхает на Бали. Недавно телеведущая пояснила подписчикам в Instagram, что пережила первую паническую атаку в жизни, во время которой ей казалось, что она умрет. Оказалось, что знаменитость страдает от признаков беспокойных сновидений. По словам Бородиной, в последнее время она видит в своих снах нечто тревожное. Как отметила […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика