В ОАЭ одобрили выдачу туристических виз на пять лет

Премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что правительство страны одобрило введение многократных туристических виз сроком на пять лет.
«Сегодня мы одобрили изменение системы выдачи туристических виз в стране. Теперь появятся многократные туристические визы сроком на пять лет для граждан всех стран мира», – сообщил Аль Мактум после первого в этом году заседания эмиратского правительства, передает РИА «Новости».
Однако о возможной плате за пятилетнюю туристическую визу, он не сообщил.
Аль Мактум также рассказал, что ОАЭ намерены ежегодно принимать 21 млн туристов и сделать страну одним из основных туристических направлений мира.
В настоящее время туристы могут въезжать в Эмираты по бесплатной многократной визе, действующей 90 дней.
Летом 2019 года в ОАЭ выдали первую «золотую визу», которая гарантирует право на постоянное проживание в стране.
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