Голодного и больного двухлетнего малыша нашли на съёмной квартире в Башкирии

По словам женщины, Фарит не умеет пить и сразу уходит в запой.

Мать двухлетнего мальчика, пропавшего несколько дней назад, сообщила, что ее ребенка нашли на съемной квартире в Сибае. Ребёнок находился со своим отцом, который, по словам его матери Зухры (имя изменено — Прим. ред.), находился в мертвецки пьяном состоянии. Вызволять малыша пришлось с полицией.

— 26 числа муж забрал сына, был трезвый, — рассказала женщина. — Все это время мы созванивались, было все нормально. А после 1 января муж пропал.

42-летний Фарит (имя изменено — Прим. ред.) по документам — все еще супруг Зухры, однако пара вместе не живет еще с августа прошлого года. Женщина подала на развод, но ее муж оказался против.

— Я не хотела отдавать ему сына, он частенько угрожал, что увезет его. Но Фарит через органы опеки добился права видеться с сыном. Теперь я просто обязана отдавать ему ребенка два раза в месяц на выходные и в праздники, — поведала Зухра.

По словам женщины, Фарит не умеет пить и сразу уходит в запой. Видимо, так произошло и в этот раз — мужчину, забравшего ребенка, нашли в неадекватном состоянии. О местоположении супруга женщине рассказал неравнодушный очевидец в соцсетях. По указанному адресу она поехала с полицейскими.

— Пьяный, он даже не понял, что случилось, — рассказала Зухра. — На столе торт, молоко и «Доширак» только, остальное все спиртное. Ничего объяснить он не смог, так как был не в состоянии разговаривать.

Своего двухлетнего сына гражданканашла сильно похудевшим и больным. Мальчик был голоден.

— Ребёнок был голым, он исхудал и простыл, — вспоминает Зухра. — Приехав домой, сразу просил кушать. Каждый час вставала, кормила его. Теперь все хорошо, успокоился, играет.

Женщина намерена подать в полицию заявление на своего мужа, но после праздников — сейчас она занимается лечением сына.

— Ребёнку нужно лечение, конечно, но главное, что он нашёлся, — сказала она. — Вчера сразу отвезли в больницу, он уши продул, насморк.

Источник: ufa1.ru

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