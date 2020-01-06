На 47 млн рублей наела в люксовых ресторанах мэрия Москвы за 2019 год

В контрактах сумма питания на одного человека ограничивалась планкой в 4000 рублей.

По данным госзакупок, в 2019 году сотрудники мэрии Москвы потратили на питание в роскошных ресторанах свыше 47 миллионов рублей. Цены на блюда в некоторых заведениях достигает 7-10 тысяч рублей. Часть ресторанов расположена в исторических зданиях столицы и относится к высшей категории общепита Москвы.

В списке ресторанов, где любят кушать подопечные Сергея Собянина, можно встретить «Воронеж» на Пречистенке, кафе «Пушкин» на Тверском бульваре, ресторан «Восход» в парке Зарядье близ Кремля, Гранд-кафе «Dr.Живаго» на Моховой, ресторан «Турандот».

Для примера поесть в «Пушкине» обычному россиянину вряд ли по кошельку. Салатики тут стоят от 1000 рублей, а некоторые обойдутся намного дороже: «Салат с омаром и авокадо» – 3700 рублей, «Салат с камчатским крабом» – 2000 рублей. Мясные и рыбные блюда здесь стоят в районе 2000 рублей за порцию. Состоятельным гурманам придется по вкусу икра белужья за 10 тысяч рублей или стерлядь запеченная под икорным соусом — 2840 рублей.

Больше всего контрактов в 2019 году выиграл «Комбинат питания ФХУ мэрии Москвы», который получил 43 миллиона рублей. По смете заказы были заявлены как обслуживание членов иностранных делегаций, однако без конкретики – когда были эти визиты и сколько гостей посетило Москву. Позиции меню тоже не уточняются.

Преимущественно в контрактах за 2019 год оговаривалось, что стоимость разового питания на одного человека не должно быть больше 4000 рублей. Но непременно оговаривалось, что ресторан должен относиться к категории «люкс».

Мэрия Москвы публикацию расследования на комментирует.

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