От слишком «голого» платья до двухметрового банта: самые неудачные наряды гостей «Золотого глобуса-2020»

Многие образы, которые продемонстрировали селебрити на вчерашней церемонии вручения премии в области кино и телевидения «Золотой глобус», вызвали у модных экспертов и интернет-пользователей шквал критики и лавину мемов. Давно известно, что сколько бы стилистов ни работало со звездой, сколько бы усилий ни приложил кутюрье при создании эксклюзивного наряда, гарантировать попадание в рейтинг лучших платьев не может никто. Впрочем, и в антирейтинге оказаться не очень стыдно: во-первых, на вкус и цветсложно найти единомышленника, во-вторых, один и тот же «лук» может стать героем негативного рейтинга в первом издании и модной иконой — во втором. Ну, и в-третьих, если звезда в любом случае попадает на страницы светской хроники, то это ли не успех?

В этом году весьма спорных нарядов было не меньше, чем удачных: к примеру, слишком голое платье Fendi — еще и неоднозначного коричневого оттенка — выбрала для дорожки Гвинет Пэлтроу, которое к тому же было перенасыщено рюшами. Также мало что скрывал наряд Керри Вашингтон от Altuzarra: она не смогла выбрать между пиджаком на голое тело и юбкой с разрезом до бедра, а с глубиной декольте слегка переборщила жгучая Сальма Хайек. Желтое шелковое платье Сиенны Миллер от Gucci исказило пропорции актрисы, как и персиковый наряд Мишель Уильямс. Хрупкая и нежная Дакота Фаннинг в лавандовом платье принцессы выглядела крупнее, чем она есть на самом деле, тогда как на Кирстен Данст девичий розовый цвет и кружева смотрелись не совсем органично.

Ну и, конечно, звездой вечера стала Дженнифер Лопес: то ли на радостях от своей первой в карьере номинации на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Стриптизерши», то ли от влияния бурных новогодних праздников певица и актриса пришла на церемонию в платье, которое комментаторы прозвали «упаковкой от подарка, который только что достали из-под елки».

Худшие образы «Золотого глобуса» — в нашей подборке. Кликните на фото ниже для просмотра галереи.

Дженнифер ЛопесКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, глубокой ночью в Беверли-Хиллз завершилась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую уже принято называть своеобразной репетицией «Оскара». Ее ведущим в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс, а официальными амбассадорами — сыновья Пирса Броснана 22-летний Дилан и 18-летний Пэрис.

Мы уже подробно рассказали, кто вчера уехал домой с заветным «глобусом». Звездами и главными лауреатами вечера стали Квентин Тарантино со своей картиной «Однажды в… Голливуде», Рене Зеллвегер, которая громко вернулась на вершину голливудского Олимпа после 15 лет творческого затишья, Хоакин Феникс и его ставшая культовой роль Джокера и многие другие. Также мы собрали подборку из 15 самых ярких пар, появившихся на красной дорожке премии.

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