Освобожденные украинцы нуждаются в лечении и новых документах – Минветеранов

Украинцам, которые были освобождены во время обмена с ОРДЛО, помогают решить их проблемы. Об этом проинформировали 6 января в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Восстановление здоровья и документов – первоочередные потребности освобожденных из плена украинцев, которые сейчас решает Минветеранов», – сказано в сообщении.

По словам начальника управления Министерства Сергея Мокренюка, «люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление их документов: паспорт, водительское удостоверение и другие».

«Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им 100 тыс. грн материальной помощи», – объяснил он.

Советник министра Татьяна Тимошенко отметила, что освобожденным украинцам предоставят бесплатную стоматологическую помощь.

«Минветеранив удалось договориться с ассоциацией стоматологов об их содействии. Также, у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности, из-за нанесенных в плену пыток и издевательств», – рассказала советник.

В Министерстве подчеркнули, что с освобожденными гражданами ежедневно работают психологи.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Все страны НАТО на экстренном заседании Североатлантического совета «выразили согласие, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие» или ракеты, которые могут достичь территории Европы, информирует ТАСС со ссылкой на слова Столтенберга. Кроме того, генсек […]