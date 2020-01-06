Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!», – написал Трамп в Twitter.

Между тем, его старший советник Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп по-прежнему готов вести переговоры с иранскими властями о пересмотре условий сделки по ядерной программе Тегерана, передает ТАСС.

В ответ на вопрос о возможности переговоров с Ираном о пересмотре условий сделки Конуэй сказала: «Он [Трамп] говорил, что открыт [к переговорам по этому вопросу]. Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна, то <…> конечно, абсолютно [Трамп готов к переговорам]».

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг, отметив при этом намерение продолжать сотрудничество с МАГАТЭ и готовность вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций.

Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз сожалеет о сокращении обязательств Ирана по СВПД по ядерной программе.

МИД РФ призвал продолжать «усиленно работать» для спасения «ядерной сделки».

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