Bosch представила виртуальный солнцезащитный козырёк для водителей

Немецкая компания Bosh представила свою новую разработку под названием Virtual Visor. Устройство представляет собой виртуальный солнцезащитный козырек для водителей, объяснили разработчики.

Виртуальный козырёк представляет собой прозрачную ЖК-панель и камеру, направленную на водителя, которая использует программное обеспечение и систему ИИ для обнаружения и отслеживания лица. Она определяет те участки лица, куда попадает солнечный свет, анализирует угол обзора водителя и затемняет участок козырька, через который свет попадает в глаза водителя. Остальная часть устройства при этом остается прозрачной.

Пока это всего лишь концепт, представленный на выставке CES 2020. Производитель не раскрыл информацию о массовом производстве таких устройств.

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