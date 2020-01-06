Bosch представила виртуальный солнцезащитный козырёк для водителей

06.01.2020, 18:04, Разное

Немецкая компания Bosh представила свою новую разработку под названием Virtual Visor. Устройство представляет собой виртуальный солнцезащитный козырек для водителей, объяснили разработчики.
Виртуальный козырёк представляет собой прозрачную ЖК-панель и камеру, направленную на водителя, которая использует программное обеспечение и систему ИИ для обнаружения и отслеживания лица. Она определяет те участки лица, куда попадает солнечный свет, анализирует угол обзора водителя и затемняет участок козырька, через который свет попадает в глаза водителя. Остальная часть устройства при этом остается прозрачной.

Пока это всего лишь концепт, представленный на выставке CES 2020. Производитель не раскрыл информацию о массовом производстве таких устройств.



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