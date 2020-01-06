Американское СМИ рассказало о «российской угрозе» для стелсов НАТО

Американское издание National Interest назвало российский радар «Струна-1» угрозой для самолетов-невидимок стран НАТО. Система создана таким образом, чтобы противостоять самолетам, оснащенным противорадарной защитой, отметили эксперты.

«Струна-1» отличается от аналогов своим устройством. Система создана таким образом, что ресивер и трансмиттер радара находятся не рядом. Она позволяет радару противостоять самолетам-невидимкам с поражающей эффективностью. Всего система может включать в себя до 10 пар башен с ресиверами и трансмиттерами на расстоянии в 50 километров друг от друга, таким образом теоретический периметр радара достигает 500 километров.

Система может противостоять даже самолетам, движущимся на низкой высоте, хотя аналоги «Струны 1» на подобные маневры не способны. Предельная высота обнаружения составляет семь километров, что меньше, чем у традиционных радаров, но при этом система противодействует штурмовикам, которые просто вынуждены действовать в радиусе ее действия.

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