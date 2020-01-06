Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран планируют обсудить кризис на Ближнем Востоке из-за убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
Стороны также планируют обсудить ситуацию в Сирии, Ливии и урегулирование конфликта на Украине, в том числе реализацию договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате в декабре 2019 г.
В последний раз двусторонняя встреча Меркель и Путина проходила в августе 2018 года в Берлине. Тогда Ангела Меркель приняла Владимира Путина в официальном доме приемов в Мезеберге. The Insider публиковал мнение Сергея Сусленного о той встрече.
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