Российский крейсер «Маршал Устинов» не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в море

6 января российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле. Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко.

По словам Клименко, «Маршал Устинов» является «плавучей резиденцией» президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что примерно в 11.00 по киевскому времени четыре турецких буксира тщетно пытались помочь кораблю пришвартоваться у военного причала на мысе Сарайбурну, но тот не смог зайти «на почетное место» и вернулся на стоянку в Мраморном море.

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Клименко добавил, что 25 декабря «Маршал Устинов» неожиданно прибыл в оккупированный РФ Симферополь и вечером 5 января стал на якорь в Мраморном море. По данным журналиста, прибытие крейсера в Стамбул «непосредственно связано с визитом Путина для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом».

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«Маршал Устинов» входит в состав Северного флота РФ. Он был введен в эксплуатацию в 1986 году.

8 января в Стамбуле должна состояться церемония запуска газопровода «Турецкий поток», который строил российский «Газпром».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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