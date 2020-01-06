Российский крейсер «Маршал Устинов» не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в море

6 января российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле. Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко.
По словам Клименко, «Маршал Устинов» является «плавучей резиденцией» президента РФ Владимира Путина.
Он отметил, что примерно в 11.00 по киевскому времени четыре турецких буксира тщетно пытались помочь кораблю пришвартоваться у военного причала на мысе Сарайбурну, но тот не смог зайти «на почетное место» и вернулся на стоянку в Мраморном море.
Стамбульські негаразди та пригоди ракетного крейсера "Маршал Устинов" — плавучої резиденції президента РФ для…
Posted by Andrii Klymenko on Esmaspäev, 6. jaanuar 2020
Клименко добавил, что 25 декабря «Маршал Устинов» неожиданно прибыл в оккупированный РФ Симферополь и вечером 5 января стал на якорь в Мраморном море. По данным журналиста, прибытие крейсера в Стамбул «непосредственно связано с визитом Путина для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом».
І з чого б це ракетный крейсер "Маршал Устинов" (який несподівано прибув до Севастополя 25.12.2019) знов-таки…
Posted by Andrii Klymenko on Pühapäev, 5. jaanuar 2020
«Маршал Устинов» входит в состав Северного флота РФ. Он был введен в эксплуатацию в 1986 году.
8 января в Стамбуле должна состояться церемония запуска газопровода «Турецкий поток», который строил российский «Газпром».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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