В штабе ООС назвали имена погибших 5 января на Донбассе военных

5 января на Донбассе погибли украинские военные Сергей Рацун и Сергей Дычек. Об этом «5 каналу» рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

44-летний Рацун получил не совместимые с жизнью ранения во время вражеского обстрела. Он был родом из города Славута Хмельницкой области.

Второй погибший – 48-летний уроженец Волочиська Хмельницкой области Дычек. Он погиб результате подрыва военного грузового автомобиля на противотанковой мине.

В результате взрыва был ранен еще один военный.

«Он сейчас на лечении в Харькове, в военно-медицинском центре. Его состояние стабильно тяжелое, поэтому давать какие-то прогнозы пока, думаю, не очень правильно», – заявил руководитель пресс-центре штаба ООС Виталий Саранцев.

В штабе рассказывали, что 5 января в районе Хутора Вольного Луганской области двое украинских бойцов подорвались в военном грузовике. Один военный погиб на месте, второй получил ранения. Также в тот же день еще один украинский военнослужащий погиб в результате обстрела.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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