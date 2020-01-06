Мнение: Нацпроект «Производительность труда», рост выше среднемирового и отказ от входящих звонков

1. Почему зарплаты в России в несколько раз ниже, чем в Евросоюзе и США? Даже если мы сделаем необходимую поправку на покупательную способность (ППС), всё равно налицо разница в 1,5-2 раза. Некоторые эксперты полагают, что основная причина нашего отставания — низкая эффективность труда, которая объясняется бестолковой организацией производства.

Исправить ситуацию призван национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», цель которого — внедрить принципы бережливого производства по всей России. «Лента.ру» рассказывает об итогах первого года работы этого нацпроекта, который реализует Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Вот пример того, чем занимаются специалисты этого центра:

https://lenta.ru/articles/2019/12/17/fzk/

В декабре 2018 года ФЦК начал работать с участником нацпроекта — молодой, инновационной компанией из Татарстана «Эйдос-Медицина», занимающейся разработкой и производством медицинских симуляторов. Эти устройства позволяют студентам и врачам повышать квалификацию, отрабатывая операции на них, а не на живых людях.

С компанией работали два эксперта ФЦК и три специалиста Регионального центра компетенций Татарстана — такие организации специально создаются в регионах, потому как количество предприятий, присоединяющихся к нацпроекту, постоянно растет: сейчас их уже более 1100. Для оптимизации производственных потоков на «Эйдос-Медицине» был сформирован проектный офис, сотрудники которого прошли обучение инструментам бережливого производства, чтобы внедрить их на пилотном потоке. В качестве такого потока решили выбрать производство хирургических тренажеров. Эксперты провели диагностику: визуализировали, как проходит производственный процесс, как перемещаются операторы, насколько логично расположено оборудование, есть ли простои. <…>

Основная проблема потока — предприятие производило сразу большие партии продукции, из-за чего весь процесс ее изготовления шел медленно. Когда один оператор, выполняя работу оперативнее, освобождался, другой еще заканчивал работу. Тогда первому приходилось ожидать своей очереди, при этом на его рабочем месте скапливались запасы, что мешало работать. С подачи специалистов ФЦК было принято решение производить продукт поштучно: теперь каждая заготовка передавалась на следующую операцию сразу, конечный продукт производился быстрее. Это позволило сократить время, затрачиваемое на производственный цикл, на 40 процентов.

В качестве примера ведущий инженер-технолог компании увлеченно рассказывал об инструменте диаграмма «спагетти», с помощью которого можно на бумаге нарисовать и производственную площадку, и движение материальных потоков, и карту движения сырья. В частности, инструмент помогает понять, какие расстояния проходит сотрудник, а также заметить, что «вот здесь, например, сотрудник проходит на 300 метров больше, чем надо, а к какой-то операции возвращается два раза, хотя достаточно одного». Рамиль Яруллин считает, что такой подход «позволяет совершенно иначе посмотреть на производство».

Как выяснилось, мешала производству и традиционная для российских компаний проблема захламленности рабочих мест, поэтому сотрудники тратили большое количество времени на поиск инструментов, сырья и материалов. Рабочая группа на выбранном участке применила систему 5С — рациональную организацию рабочего пространства, в основе которой — сортировка вещей, организация хранения и постоянное поддержание порядка. Данному инструменту обучены несколько сотрудников компании, которые стали внутренними тренерами. В свою очередь, они провели обучение работников на предприятии, и система стала внедряться повсеместно. Это не замедлило принести свои плоды: благодаря эффективному инструменту удалось сократить время выполнения операций на 15 процентов, а мусора было вывезено два грузовика.

Большое количество сотрудников «Эйдос-Медицины» загорелось идеями бережливого производства. Как результат, в компании была внедрена также система «менеджмент подачи идей», позволяющая любому сотруднику обратиться к руководству компании с инициативой по улучшению качества труда. Для этого был разработан специальный бланк подачи такого предложения. Если оно соответствует требованиям, компания его сразу же внедряет, а предложивший получает небольшое денежное вознаграждение — 450 рублей. По словам Рамиля Яруллина, «кому-то это может показаться ерундой, но благодаря постоянному внедрению вот таких небольших улучшений в долгосрочной перспективе мы получаем ощутимый эффект». «Я, например, недавно стажировался на производстве в Германии и там с удивлением узнал, что практически на каждом предприятии менеджмент идей — обычная практика. Мировой опыт показывает, что это дает колоссальные результаты: на Тойоте, например, уже более 40 миллионов предложений», — рассказал представитель «Эйдос-Медицины». <…>

За период реализации проекта время протекания процесса снизилось на 94,71 процента. При этом прирост производительности труда по итогам реализации проекта — 22 процента.

А вот и общие результаты работы, которые внушают большой оптимизм:

ФЦК завершил работу на 180 предприятиях. Сейчас к нацпроекту присоединись уже более тысячи предприятий. К 2024 году их станет 10 тысяч. Они должны в течение трех лет повысить производительность труда на 30 процентов. Планы амбициозные, но, как уверяет генеральный директор ФЦК Николай Соломон, ресурсный потенциал достаточен для того, чтобы их реализовать: в организации работают более 350 человек, имеющих опыт развития производственных систем в таких компаниях, как Росатом, РЖД, Сбербанк, «Северсталь». В регионах открываются региональные центры компетенций, постоянно идет обучение специалистов предприятий культуре бережливого производства: сейчас обучено более десяти тысяч сотрудников, а через пять лет их должно стать 79,5 тысячи.

«Основная задача нашего проекта в глобальном смысле — повысить эффективность предприятий настолько, чтобы выйти на стабильный уровень роста производительности труда не менее 5 процентов в год в несырьевых отраслях. Что это значит локально для каждой компании? Сокращение издержек, снижение себестоимости продукции, повышение прибыли, обеспечение спроса рынка. Для отдельного сотрудника — улучшение условий труда, увеличение зарплаты, возможность развития», — подчеркнул Николай Соломон.

2. Одни читатели в комментариях постоянно жалуются на слабый экономический рост России за последние 5 лет — мол, он ниже среднемирового, куда это годится! Другие несправедливо обвиняют меня в том, что я меряю всё деньгами (вовсе нет). Отвечу и первым, и вторым.

По темпам роста уровня жизни, измеренного через индекс человеческого развития ООН (ИЧР), Россия опережает среднемировой показатель. В ИЧР, помимо доходов, учитываются два других важнейших показателя — образование и продолжительность жизни. То самое, что деньгами напрямую не мерится.

О новом докладе ООН по этому вопросу пишет коллега keleg:

https://keleg.livejournal.com/666174.html

Вышли данные ООН по индексу человеческого развития.

http://hdr.undp.org/en/2019-report/download

Пока на русский переведен только анонс:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf

Основная часть – английская.

Из интересного:

1) Туча слов и цифр в докладе – про неравенство между людьми и о том, что неравенство растёт. Сам индекс человеческого развития приводится в двух столбиках – «классический» и скорректированный с учётом неравенства. Для России он скорректировался «вверх» на одну позицию, то есть неравенство у нас по сравнению с остальным миром растёт чуть медленнее. Такое же положение у Индии или Франции. Непонятно, правда, что в нашем случае повлияло – падение цен на нефть, санкции или принуждение олигархов к общественно полезным проектам, – но оно, в общем, работает. Хотелось бы лучше, но хоть что-то. Для сравнения, в тех же США – минус 13 позиций, в Гонконге – минус 17. А вот финны – молодцы, подравнялись аж на 7 позиций вверх. Китай – тоже молодцы, +4.

2) Само положение среди других стран по индексу человеческого развития за 2013-2018 годы подросло у нас на три позиции. Несмотря на перевооружение, санкции, падение цен на нефть и общую кажущуюся неэффективность, качество жизни людей в России растет быстрее, чем в остальном мире. Это однозначный успех, особенно учитывая, что для этого нам не пришлось влезать в долги и занимать у будущих поколений. Для сравнения – Китай (+7), США (-3), Бразилия (-3), Индия (+1).

Как я уже много раз говорил, несмотря на замедление темпов роста Россия качественно меняется к лучшему: финансовая система и экономика стали гораздо здоровее, а самое главное – резко выросла средняя продолжительность жизни.

Сейчас Россию можно сравнить с человеком, который мог бы работать и зарабатывать значительно больше, но вместо этого он решил для начала вложиться в собственное здоровье, навести порядок в финансах, улучшить свою организацию труда и так далее. Всё это необходимые и важные шаги, которые принесут плоды уже в обозримом будущем.

3. К вопросу о самоорганизации. Глеб Архангельский, главный специалист в России по тайм-менеджменту, изучает сейчас довольно-таки радикальный способ экономии времени:

https://glebarhangelsky.livejournal.com/547314.html

Подумываю полностью отказаться от входящих голосовых звонков. Прежний принцип «игнорировать вызовы с городских телефонов» перестал работать – спамеры все активнее пользуются мобильными, приложение WhoCalls не помогает.

При этом осмысленный и адекватный незнакомый человек, которому от меня что-то нужно, пишет краткое сообщение в вотсап и получает ответ, в том числе о времени возможного созвона. А знакомые, клиенты, партнёры просто сразу пишут в вотсап. И я им очень редко звоню, в основном тоже пишу, так всем удобнее.

Удерживает только возможность звонка откуда-нибудь «из инстанций» – от банка, где обслуживается юрлицовый счет и т.п. Хотя кроме банка, других инстанций особо и не придумывается. Раньше многократно звонить с городского любили приемные больших начальников, но теперь и там вроде бы все научились писать в вотсап. Опять же, можно поставить автоответчик, объясняющий про вотсап.

Что думаете, пора? И как у вас с входящими звонками – уже отказались? Ещё отвечаете?…

Источник: Место для дискуссий

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