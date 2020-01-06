Иран пообещал США столкновение со «вторым Вьетнамом»

06.01.2020, 17:37, Новости дня

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, сообщил телеканал Al-Alam.

«Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со «вторым Вьетнамом», – сказал политик на церемонии прощания с Касемом Сулеймани, передает РИА «Новости».

Кроме того, он отметил, что убитый генерал был «ключевым элементом» ирано-российского альянса.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.



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Последнее: Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, сообщил телеканал Al-Alam. «Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со «вторым Вьетнамом», – сказал политик на церемонии прощания с Касемом Сулеймани, передает РИА «Новости». Кроме того, он отметил, что убитый генерал был […]

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