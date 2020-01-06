Прячется от долгов: онкобольную Заворотнюк вывели на чистую воду

Ясновидящая Саона опровергла тревожную информацию об ухудшении самочувствия звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, актриса действительно больна, однако она не находится на грани жизни и смерти: «Да, конечно, в ее организме происходят необратимые процессы, но это не настолько, чтобы считать дни до конца ее жизни».
Экстрасен уверена, что актриса перестала появляться на публике совсем не из-за болезни. «К сожалению, все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов,которые на ней есть. Просто когда человек сильно болен, то остальное может отойти на второй план. Поэтому все, что происходит с ней, несколько преувеличено», – рассказала Саона в интервью корреспонденту «Дни.ру».
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Последнее: Ясновидящая Саона опровергла тревожную информацию об ухудшении самочувствия звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, актриса действительно больна, однако она не находится на грани жизни и смерти: «Да, конечно, в ее организме происходят необратимые процессы, но это не настолько, чтобы считать дни до конца ее жизни». Экстрасен уверена, что актриса перестала появляться на публике […]
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