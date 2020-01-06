Прячется от долгов: онкобольную Заворотнюк вывели на чистую воду

06.01.2020, 17:30, Разное

Ясновидящая Саона опровергла тревожную информацию об ухудшении самочувствия звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, актриса действительно больна, однако она не находится на грани жизни и смерти: «Да, конечно, в ее организме происходят необратимые процессы, но это не настолько, чтобы считать дни до конца ее жизни».

Экстрасен уверена, что актриса перестала появляться на публике совсем не из-за болезни. «К сожалению, все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов,которые на ней есть. Просто когда человек сильно болен, то остальное может отойти на второй план. Поэтому все, что происходит с ней, несколько преувеличено», – рассказала Саона в интервью корреспонденту «Дни.ру». 

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Последнее: Ясновидящая Саона опровергла тревожную информацию об ухудшении самочувствия звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, актриса действительно больна, однако она не находится на грани жизни и смерти: «Да, конечно, в ее организме происходят необратимые процессы, но это не настолько, чтобы считать дни до конца ее жизни». Экстрасен уверена, что актриса перестала появляться на публике […]

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