Сбившего насмерть немецких туристов в Италии пьяного водителя арестовали

Мужчина, который сбил немецких туристов в Южном Тироле в Италии, после выписки из больницы доставлен в СИЗО, информирует агентство dpa.

27-летний водитель, совершивший наезд на группу немецких туристов в южнотирольском городке Лутаго на севере Италии, выписан из больницы и помещен в следственный изолятор, передает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что мужчине может грозить до 18 лет лишения свободы.

В ночь на 5 января водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил группу немецких туристов. В результате ДТП погибли шесть человек в возрасте от 22 до 23 лет, еще 12 пострадали. Соболезнования родным и близким погибших выразила канцлер Германии Ангела Меркель.

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Последнее: Мужчина, который сбил немецких туристов в Южном Тироле в Италии, после выписки из больницы доставлен в СИЗО, информирует агентство dpa. 27-летний водитель, совершивший наезд на группу немецких туристов в южнотирольском городке Лутаго на севере Италии, выписан из больницы и помещен в следственный изолятор, передает Deutsche Welle. Издание отмечает, что мужчине может грозить до 18 лет […]