Сбившего насмерть немецких туристов в Италии пьяного водителя арестовали

Мужчина, который сбил немецких туристов в Южном Тироле в Италии, после выписки из больницы доставлен в СИЗО, информирует агентство dpa.
27-летний водитель, совершивший наезд на группу немецких туристов в южнотирольском городке Лутаго на севере Италии, выписан из больницы и помещен в следственный изолятор, передает Deutsche Welle.
Издание отмечает, что мужчине может грозить до 18 лет лишения свободы.
В ночь на 5 января водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил группу немецких туристов. В результате ДТП погибли шесть человек в возрасте от 22 до 23 лет, еще 12 пострадали. Соболезнования родным и близким погибших выразила канцлер Германии Ангела Меркель.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мужчина, который сбил немецких туристов в Южном Тироле в Италии, после выписки из больницы доставлен в СИЗО, информирует агентство dpa. 27-летний водитель, совершивший наезд на группу немецких туристов в южнотирольском городке Лутаго на севере Италии, выписан из больницы и помещен в следственный изолятор, передает Deutsche Welle. Издание отмечает, что мужчине может грозить до 18 лет […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Левада-центр: Каждый десятый россиянин не планирует иметь детей / 25 ноября
- Общество: Русский трансгендер довел до самоубийства несуществующего мальчика / 24 декабря
- Bloomberg — «Авангарды» Путина грозят развязать новую гонку вооружений / 31 декабря
- Самоубийство подростка после допроса в полиции привело к волнениям в Тбилиси / 18 декабря
- Путин и Меркель обсудят в Москве ситуацию на Ближнем Востоке / 6 января
- Российские Ту-22М3 пролетели над Ираном / 18 декабря
- Детский омбудсмен Украины заявил, что все пострадавшие в ДТП с его участием чувствуют себя значительно лучше / 17 декабря
- МИД объяснил назначение 42-го департамента / 29 декабря