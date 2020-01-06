Триумфатор «Золотого глобуса» Бред Питт высказался об Энистон как о «большой и давней подруге»

«Золотой глобус» за роль в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», полученный Брэдом Питтом, стал для него важным достижением. Предыдущая награда была получена в далеком 1994 году в связи с работой в ленте «12 обезьян».Однако многие зрители обсуждали не его творческие успехи, а личную жизнь.

Некоторая часть публики с нетерпением ждала появления известного актера на сцене, чтобы увидеть его реакцию на встречу через 15 лет с бывшей супругой Дженнифер Энистон. Сенсации не получилось, и совместного снимка на красной дорожке Питт делать не стал. В самой же речи, получая заслуженную награду в номинации «Лучший актер второго плана в комедии и мюзикле», звезда экрана шутливо объяснил отсутствие вместе с ним его собственной мамы. Любая жительница рядом обязательно вызовет волну разговоров, что по отношению к маме будет неуместным, считает Питт. Так он ответил любителям посплетничать о возобновлении романа с Энистон после присутствия на её дне рождения в начале года и на вечеринке перед Рождеством в конце. В интервью перед выходом на сцену актер заметил, что рад видеть Энистон среди своих друзей.

Комментарии Брэда Питта не все сочли убедительными, в большей степени опираясь на реакцию актрисы при появлении экс-супруга. Кроме того, было замечено и бриллиантовое кольцо на её безымянном пальце, но особой уверенности атрибут помолвки не вселил в любителей мечтать об устройстве чужой жизни.

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Последнее: «Золотой глобус» за роль в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», полученный Брэдом Питтом, стал для него важным достижением. Предыдущая награда была получена в далеком 1994 году в связи с работой в ленте «12 обезьян».Однако многие зрители обсуждали не его творческие успехи, а личную жизнь. Некоторая часть публики с нетерпением ждала появления известного актера на сцене, […]