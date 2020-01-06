Максим Галкин показал на видео, как его дочь Лиза показывает «выпуск новостей» из-за стеклянного шкафа на кухне

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин часто показывает забавные ролики с участием его детей — Лизы и Гарри. В этот раз муж Примадонны рассказал, как дочь выступает за завтраком из-за стеклянной двери серванта.

Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал забавный ролик, где показал, как Лиза рассказывает о своих родителях, изображая «телевидение». Она встала за стеклянную дверь серванта, а затем стала рассказывать о выступлении своих родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

«Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», — написал шоумен в описании.

Также Максим Галкин добавил, что Лиза в роли телеведущей оказалась очень убедительной, хотя, по мнению брата Гарри, «немного гонит, но ведь так всегда бывает на телевидении». Прежде юморист объяснял, что показывает своих детей с целью избежать преследования папарацци. Когда дети шли в Юрмале на пляж, за ними по пятам следовали незнакомые люди, что заметил звездный отец и решил действовать по-другому.

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