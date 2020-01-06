Заметно округлившуюся Семенович поздравляют с беременностью

Первым поводом для возможной радости поклонников стало выступление Анны в новогодние праздники. Однако, стоит заметить, их внимание куда больше привлекла фигура знаменитости, нежели яркие номера.Для поздравления россиян с Новым годом блондинка с выдающимися формами выбрала весьма обтягивающий наряд.
Блогер Лилия Абрамова (Татарка FM) опубликовала видео с концерта, где красотка Семенович поет и
танцует на сцене в красном приталенном платье-карандаш. Поклонники артистки увидели внушительный животик секс-дивы и тут
же принялись поздравлять артистку с беременностью.
Вторым поводом стал поход Анны на ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Там звезда отечественного шоу-бизнеса примерила образ героини жены пресс-секретаря президента, однако фанаты заметили, что певица прикрывает уже более заметный животик крыльями, что опять дало пищу для размышлений и догадок о беременности Семенович.
Впрочем, как сообщает газета «Комсомольская правда», коллеги Анны не верят в то, что артистка действительно могла забеременеть. Многие из них уверены, что знаменитость просто набрала вес, как это часто случается зимой. Все же в холода организм предпочитает запасать жир. К тому же, Семенович еще находится в поиске спутника жизни, однако в разговорах с журналистами неоднократно отмечала, что ей хотелось бы стать матерью.
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Последнее: Первым поводом для возможной радости поклонников стало выступление Анны в новогодние праздники. Однако, стоит заметить, их внимание куда больше привлекла фигура знаменитости, нежели яркие номера.Для поздравления россиян с Новым годом блондинка с выдающимися формами выбрала весьма обтягивающий наряд. Блогер Лилия Абрамова (Татарка FM) опубликовала видео с концерта, где красотка Семенович поет и танцует на сцене […]
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