Мнение: Вывезет ли Турция?

Пока США развязывают войну в Иране, Турция не отстаёт и менее недели назад, уже на второй день нового десятилетия, приняла решение об отправке войск в Ливию. Главный вопрос – вывезет ли Турция османские замашки своих предков и личные амбиции Эрдогана?

В прошедший понедельник, 30 декабря, парламент страны далеко не единогласно, но разрешил отправку турецких военных и техники в соседнюю Ливию: «За» проголосовало 325 депутатов из Партии справедливости и развития, являющейся правящей, к которой присоединились националисты из Партии национального движения. «Против» своё мнение высказали парламентарии из Хорошей партии, Партии счастья, Республиканской народной партии и Партии демократии народов, представляющей интересы курдов.

Налицо явный раскол, и если бы в парламенте Турции, как и любой другой страны, не преобладала численность депутатов от правящей партии, то решение об отправке войск в качестве поддержки, о которой ранее запросило правительство национального согласия (ПНС) Ливии, стало бы предметом очень жарких споров.

При этом непонятно, что именно Турция забыла во внутреннем конфликте Ливийской национальной армии (ЛНА) и ПНС, так как налицо конкретный внутренний конфликт между ливийским народом и людьми, занявшими место у руля страны с позволения тех, кто устроил в 2011 году вооруженную революцию и убил национального лидера Муаммара Каддафи. Правительство национального согласия, поставленное в Триполи ООН и Евросоюзом, на правах «легитимного» руководства страной имеет право призвать Турцию, как это в своё время сделал Башар Асад в адрес России, но сейчас ситуация иная.

В данный момент Реджеп Тайип Эрдоган, судя по последним решениям турецкого правительства, спит и видит, как доказывает всем и каждому, что Турция – не чья-то сила, а самостоятельная «империя», способная по своему усмотрению ввязываться в войны, выходить из них – и вообще действовать по принципу: «Что хочу – то и ворочу».

Единственной проблемой является недальновидность турецких властей, которые не думаю о том, что тот же Халифа Хафтар может запросить поддержку РФ, максимально успешно зарекомендовавшей себя в Сирии. И вот если русские войска встанут на сторону ливийского генерала, в котором именно народ Ливии видит своё спасение, то произойдет столкновение российских и турецких сил. Увы и ах.

Тем не менее, у России есть и свои претензии к Турции и её властям. Имена этим претензиям – Роман Филиппов, Олег Пешков и Андрей Карлов. Три причины, по которым Россия может разбить турецкую армию в 14-й раз, ибо до этого Турция уже 13 раз проиграла русским воинам.

Источник: Теория элит

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