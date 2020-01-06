Мнение: В ряде городов России развернулась новая группа мошенников под флагом СССР

В Краснодаре эту организацию представляет Марина Мелихова, которая недавно была Мариной Мещеряковой и имела статус Топливная Королева Кубани

Но у Марины как то не очень срослось стать богатой и счастливой и как утверждают различные источники то за неуплату налогов ее компании, штраф составил порядка 200 миллионов рублей

Марина отметилась и в КЕШБЕРРИ и ее прощения и слезы перед теми кто в нее поверил. Не знаю как это помогло другим но сегодня Марина вдруг испытала чувства социалистической справедливости и неравенства и стала на помощь одиноким старикам, обучая их не платить коммунальные платежи, налоги и в целом не признавать государство Российской Федерации, вводя в заблуждение о том что СССР не куда не исчез а продолжает функционировать и она им поможет в этом.

У них имеется и сайт, который за денежку вам изготовит паспорт СССР. Играются они в выборы руководителей. Создали народный суд СССР и даже недавно осудили Германа Грефа на пожизненное с конфискацией имущества.

Причем все происходит на полном серьезе, сидят бабушки шо на секундочку умирают и слушают заседания суда, с прокурором, с зачитыванием вины обвиняемого и т.д. Все это происходит на полном серьезе. Есть даже мужчины и помоложе, лет 40-50, которые утверждают что они комиссары НКВД.

Марина Мелихова устраивает шоу с провокационными действиями против Краснодарской синагоги и местного Краснодарского Водоканала, заявляя что там имеются схроны химических боевых отравляющих веществ, которые в любой момент готовы применить против населения города местный раввин и начальник водоканала, которые как утверждает Мелихова являются агентами НАТО.

Все звучит бредово и если вы посмотрите на ее канале то шоу которое она устраивает то цирк отдыхает.

Но оказывается не все так ради развлечения.

Для ЛЛ : Смысл заключается в том, чтоб люди прекратили платить по коммунальным платежам, столкнулись с судебными исками и претензиями а вот организация Граждане СССР то помогут пожилым людям отбиться от них, если старики (не перепишут а красивым термином ) а переведут свою недвижимость на баланс СССР и тогда они станут неподсудными для РФ.

Берегите своих пожилых родителей.

Именно из-за одиночества старики становятся жертвами мошенников, которые их внимательно слушают и дают поиграть в чувство значимости. А тема СССР для стариков связана с их молодостью, с тем временем когда их слушали и они имели возможно оказывать влияние о окружающую среду. Этим и пользуются наивными доверчивыми и от старости лет, слабоумными стариками.

Не оставляйте стариков в одиночестве, иначе они станут жертвами вот таких стервятников

https://pikabu.ru/story/v_ryad…

Источник: Конт

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Последнее: В Краснодаре эту организацию представляет Марина Мелихова, которая недавно была Мариной Мещеряковой и имела статус Топливная Королева Кубани Но у Марины как то не очень срослось стать богатой и счастливой и как утверждают различные источники то за неуплату налогов ее компании, штраф составил порядка 200 миллионов рублей Марина отметилась и в КЕШБЕРРИ и ее прощения […]