Мнение: Чистое хоккейное надувательство

Госканал «Матч-ТВ» (собственник – «Газпром») показал вчера, как устроена путинская пропаганда.

Вместо трансляции финала молодежного чемпионата мира по хоккею (Россия – Канада) на канале «Матч-ТВ» был показан матч 2011 года, 9-летней давности. Тогда сборная России одержала впечатляющую победу над Канадой, но с тех пор чемпионатов мира не выигрывала. Не стало исключением и нынешнее первенство – наша команда уступила канадцам в упорной борьбе.

Введенные в заблуждение болельщики бросились поздравлять молодежную сборную России с победой. Молодцы, парни!

А в это время на «Первом канале» завершился показ актуального матча Россия-Канада. Флаг с красным кленом победно взлетел вверх, звучал канадский гимн.

Нельзя же было совсем не показывать финал на российском ТВ. Поэтому, вероятно, пропагандисты пришли к выводу, что хотя бы части граждан следует гарантированно выдать позитивный настрой, надув их ложной гордостью за державу. Вот и сгрузили на «Матч-ТВ» снег девятилетней давности.

Параллельная реальность.

И так во всем.

При сегодняшних постоянных поражениях властей с помпой, парадами отмечаются годовщины победы в далекой войне. Каждый раз так, как будто победа состоялась вчера. 65! 70! 75! И «маршал победы» Шойгу в орденах во всю грудь. Почти как у Жукова. Ушли или уходят из жизни ветераны? Ничего! Мы их заменим «бессмертным полком»! Получайте «миллионные» шествия «победителей»!

В экономике – Росстат рисует параллельную реальность.

В политике – телевизор рассказывает об Украине вместо обсуждения падения доходов российских граждан и сказочного обогащения правящей верхушки.

И так далее. Тотальное надувательство граждан во всем, выдумывание «реальности».

«Матч-ТВ» разгласил главную пропагандистскую тайну. Он вчера совершил преступление против правящей верхушки. Показал механику – как выдумывается несуществующий мир и впаривается людям под видом настоящего. Отлично сработано. «Все на матч»! «Знай наших»!

А хоккеисты молодежной сборной России — молодцы. Завоевали «серебро». Достойно сражались. Спасибо им за игру с сильной канадской сборной. Их упрекнуть не в чем. Они в надувательстве, устроенном пропагандистами, не виноваты. Как и хоккеисты молодежной сборной России, одержавшие в далеком 2011 году выдающуюся победу. Некоторые из них (Тарасенко, Панарин) – давно уже звезды НХЛ.

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Источник: СерпомПо

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