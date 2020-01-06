Полякова сняла на видео танец младшей дочери

06.01.2020, 17:06, Новости дня

Украинская певица Оля Полякова сняла на видео танец младшей дочери и обнародовала его в Instagram.

«Так видит», – написала она.

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Так видит)

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 4 Янв 2020 в 12:31 PST

Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом. У пары две дочери: Маша, родившаяся в 2005 году, и Алиса, которая появилась на свет в 2011 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Украинская певица Оля Полякова сняла на видео танец младшей дочери и обнародовала его в Instagram. «Так видит», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Так видит) Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 4 Янв 2020 в 12:31 PST Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом. У пары две дочери: Маша, родившаяся в 2005 году, и Алиса, которая появилась на свет […]

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