Украинская певица Оля Полякова сняла на видео танец младшей дочери и обнародовала его в Instagram.
«Так видит», – написала она.
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Так видит)
Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом. У пары две дочери: Маша, родившаяся в 2005 году, и Алиса, которая появилась на свет в 2011 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинская певица Оля Полякова сняла на видео танец младшей дочери и обнародовала его в Instagram. «Так видит», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Так видит) Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 4 Янв 2020 в 12:31 PST Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом. У пары две дочери: Маша, родившаяся в 2005 году, и Алиса, которая появилась на свет […]
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