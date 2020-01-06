Бекешкина о кандидатуре следующего президента Украины: Доверие к бывшим руководителям государства очень низкое

Социолог Ирина Бекешкина высказала мнение, что следующим президентом Украины вряд ли сможет стать кто-то из бывших руководителей государства.
Отвечая на вопрос журналиста издания «Сегодня», кто будет следующим президентом Украины, она сказала:
«Если брать по рейтингам доверия, сейчас тенденция очевидна. Доверие к бывшим руководителям государства очень низкое… Знаете, я помню, как после скандала в 2005 году, который устроила [нынешний лидер партии «Батьківщина] Юлия Тимошенко, уже осенью рейтинг [тогдашнего президента Виктора] Ющенко рухнул, как и рейтинги доверия к его окружению. [Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины] Петр Порошенко тогда вообще имел баланс доверия в минус 85%. Юлия Тимошенко после этого еще раз стала премьер-министром, и после экономического кризиса 2008 года баланс доверия у нее был минус 45%», – напоминила социолог.
По ее словам, с тех пор и Порошенко, и Тимошенко поднялись.
«Поэтому все возможно. Хотя скорее можно ожидать, что будут какие-то новые фигуры и вопрос в том, кто их будет раскручивать по телевидению. Потому что пока телевидение остается наиболее влиятельным информационным ресурсом… [Нынешний президент Украины Владимир] Зеленский тоже начинался с телевидения», – добавила Бекешкина.
21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.
Эксперты говорили, что победа Зеленского стала возможной благодаря тому, что украинцы на выборах часто голосовали не за него, а против тогдашнего президента Петра Порошенко.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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