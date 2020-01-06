Спецслужбы Армении задержали автора фейка, что премьер Пашинян поздравил Трампа с убийством Сулеймани

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что задержала пользователя фейковой страницы в соцсети: он написал пост о премьер-министре Пашиняне и о том, что он направил поздравления президенту США Дональду Трампу в связи с убийством в ночь на 3 января генерал-майора Касема Сулеймани, командира «Кудс» – элитного военного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сулеймани был убит в результате направленного авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде, куда прилетел из Ирана.

Видео задержания было выложено в Сети. Пользователь «опубликовал и распространил информацию, которая была расценена как ущерб государству, обществу и личности и было направлено на подстрекательство межнациональной, межрасовой и межрелигиозной розни», заявили в СНБ Армении.

Пост, о котором идет речь, был написан 3 января на странице пользователя Facebook с именем «Диана Арутюнян». В нем было сказано, что Пашинян якобы поздравил президента США с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного Ирана».

«Эта ложная информация из поста получила распространение в азербайджанских и иранских СМИ», заявили в СНБ Армении.

В США Корпус стражей Исламской революцией назван террористической организацией, а США оправдывают убийство Сулеймани, заявляя, что он причастен к убийствам «тысяч» американцев. В то же время высшее руководство Ирана, России и Ливана резко раскритиковали убийство военного, а министр иностранных дел исламской республики Джавад Зариф назвал его актом международного терроризма». ​Ереван поддерживает тесные связи и с США, и с Ираном, поэтому сам Пашинян на своей официальной странице в соцсетях отрицал, что поздравлял Трампа с убийством Сулеймани и призывал США и Иран к «сдержанности».

В СНБ сообщили, что спецслужбы выяснили, кто стоит за фейковой страницей «Диана Арутюнян» и задержали этого человека: на видео он признается, что аккаунт принадлежит именно ему. В отношении задержанного заведено уголовное дело. Если ему будет вынесен приговор по статье 135 «клевета», то задержанному грозит штраф в размере до 200 минимальных окладов либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на два месяца.

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